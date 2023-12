Kindern und Jugendlichen zu helfen - so lautet der Zweck der Waisenhausstiftung Siloah in Isny seit ihrer Gründung. Das hat sich auch nach zehn Jahren nicht geändert. „Wir kommen aus der Kinder- und Jugendhilfe und sind in der Kinder- und Jugendhilfe geblieben. Die Idee lebt weiter“, sagt der Vorstandsvorsitzende Michael Mitt über die Stiftung, die eine Erfolgsgeschichte für Isny und darüber hinaus ist.

Als vor zehn Jahren aus dem evangelischen Waisenhausverein die bürgerliche Waisenhausstiftung Siloah wurde, gab es auf kirchlicher Seite auch Bedenken. Würde das Geld, immerhin hatte die Stiftung ein Volumen von mehr als vier Millionen Euro, noch für den Ursprungszweck verwendet werden? „Das Kapital des Vereins wird in die neu gegründete Waisenhausstiftung Siloah eingebracht. Dies wird die Ziele des bisherigen evangelischen Waisenhausvereins finanziell weiter unterstützen“, hieß es damals, im September 2013, in einer Mitteilung des Vereinsvorstands um den Vorsitzenden Michael Mitt. Heißt: Der Geist von Siloah, dem erst kurz zuvor geschlossenen Kinder- und Jugenddorfs mit seiner langen Geschichte, sollte erhalten bleiben. So kam es. Die Bedenken waren unbegründet.

Zwei Projekte in Isny werden unterstützt

Ein Jahrzehnt später ist Michael Mitt immer noch dabei und freut sich, dass er mit Hilfe der Stiftung hier und da Gutes tun kann. Erst jüngst wurden wieder vier Anträge bewilligt, zwei davon für Projekte in Isny: Der Kinderschutzbund freut sich über 2.500 Euro für eine Lernförderung, bei der Studenten und eine Therapeutin bedürftigen Grundschülern und Eduard-Schlegel-Schülern zur Seite stehen und Nachhilfe geben; zudem fließen insgesamt 45.000 Euro in den nächsten drei Jahren in das Projekt „Isny kreativ“ der Kinder- und Jugendarbeit Isny.

Mit entschieden hat Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter, der lange Jahre im Vorstand der Waisenhausstiftung war und erst kürzlich auf den Kuratoriumsvorsitz gewechselt ist - dem Gremium, das am Ende des Tages die Vorschläge absegnet oder auch nicht. „Die Stiftung ist eine absolute Erfolgsgeschichte“, sagt Magenreuter, der gemeinsam im Kuratorium mit Sebastian Rösch, Elke Bott-Eichenhofer, Angela Pohlmann, Jochen Müller und Simon Blümcke sitzt. „Wir haben viel Gutes getan, auch über Isny hinaus“, blickt der Bürgermeister zurück.

Auch Michael Mitt sieht das so, ohne sich auf den Begriff Erfolgsgeschichte festnageln lassen zu wollen. Mit den Ergebnissen der zurückliegenden Jahre ist der Vorstandsvorsitzende aber zufrieden. Besonders gut gefällt ihm im Rückspiegel, dass es Projekte gab, die die Stiftung eine Weile unterstütze, bis daraus zum Beispiel eine hauptamtliche Stelle wurde. Die Sozialberatung des Diakonischen Werks zum Beispiel, die die Sozialpädagogin Sonja Seel donnerstags anbietet, nennt Mitt als Beispiel. Dieses Angebot sei zuvor innerhalb des Kinderschutzbunds unter anderem mit Geldern der Waisenhausstiftung finanziert worden.

Professionelle Abläufe

Was unterstützt werde, stehe und falle ganz grundsätzlich zwar mit den Anträgen, sagt Mitt. Doch lege die Stiftung immer auch Schwerpunkte. So seien jüngst verstärkt Projekte gefördert worden, die Corona-Spätfolgen bekämpfen - wie etwa ein Chorangebot an der Grundschule. Perspektivisch denke er an die „politische Bildung bei Kindern“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Für professionelle Abläufe gibt es bei der Waisenhausstiftung ein Projektmanagement, das seit wenigen Monaten bei Margarita Popov liegt. Sie hat die Stelle von Susanne Bahro übernommen, die drei Jahre lang die Geschicke der Stiftung leitete. Popov ist auch bei der Bürgerstiftung Ravensburg angestellt, mit der die Waisenhausstiftung durch sie eine engere Verbindung erreichen will. Natürlich vor allem für Projekte. Damit zeigt die Isnyer Stiftung auf, dass sie weit mehr ist als eine Geldgeberin, die im Allgäu wirkt. Es sei denkbar, dass Förderung in einem Radius von 200 Kilometern rund um Isny fließe, sagt Popov. Dann seien die Projekte für sie gerade noch gut erreichbar, um zu sehen, ob die finanziellen Mittel auch gut angelegt sind und ein „vertrauensvolles Verhältnis“ aufzubauen.

„Es funktioniert ziemlich gut“, sagt Popov nach den ersten Monaten im neuen Amt. Auch der neue Kuratoriumsvorsitzende Magenreuter ist überzeugt davon, dass die Stiftung durch Popovs Erfahrung noch professioneller geworden ist. Die Projektmanagerin unterstreicht das, indem sie auf ihr Netzwerk verweist, dass sie sich über die Jahre aufgebaut habe: „Ich kenne ganz viele Leute hier.“ Damit will sie dazu beitragen, dass die Waisenhausstiftung auch im zweiten Jahrzehnt ihres Bestehens eine Erfolgsgeschichte bleibt.