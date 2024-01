Schwäbische Meisterschaften im Skilanglauf finden in Isny statt

Vom 13. bis 14. Januar richtet die SG Niederwangen die Schwäbischen Meisterschaften im Skilanglauf aus. Zu der zweitägigen Veranstaltung begrüßen die Allgäuer die besten Nachwuchs-Langläuferinnen und Nachwuchs-Langläufer im Langlaufstadion Isny.

Am Samstag werden ab 14 Uhr die Teamsprints in allen Altersklassen abgehalten, am Sonntag finden dann ab 10 Uhr die Einzelrennen statt. Möglich machen dies viele ehrenamtlichen Helfer. Die SG Niederwangen hat seit vielen Jahren Erfahrung darin, große Wettbewerbe auszurichten. Jochen Müller, Präsident des Schwäbischen Skiverbands, zeigte sich in seinem Grußwort deswegen auch „hoch erfreut, dass diese Veranstaltung zum wiederholten Mal im nordischen Stützpunkt Allgäu stattfindet“. In der jüngsten Zeit war fehlender Schnee oftmals ein Hindernis, was diesen Januar aber nicht zu erwarten ist.

Kampf um Bestzeiten

In insgesamt sieben Kinder- und Jugendklassen plus den Damen- und Herrenklassen wird in Isny um Bestzeiten gekämpft. Um den Schwäbischen Meistertitel geht es, jeweils im Teamsprint und im Einzelwettbewerb, in den Klassen Schüler m/w U12-13, Schüler m/w U14-15, Jugend m/w U16-18, Junioren m/w (nur im Einzel), Herren und Damen. Bei den Bambinis (U4-7 Jahre) erfolgt keine Zeitwertung.

Die Veranstaltung steht unter dem Zeichen der bundesweiten Aktionen „Alkoholfrei Sport genießen“.