Schulsozialarbeit in Isny soll ausgebaut werden

Die Aufgaben der Schulsozialarbeit in Isny werden immer umfangreicher. Das ist der Eindruck, den der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte Matthias Hellmann am Montagabend vermittelte, als er den Jahresbericht des Vereins Kinder- und Jugendarbeit Isny vorstellte. Mit Nachdruck meldete Hellmann weiteren Stellenbedarf an.

Mit Präsentationen ist das so eine Sache. Diejenigen, die sie erstellen, packen gerne alles, aber auch wirklich alles rein, was zu ihrem Tätigkeitsbereich gehört. Schließlich soll ja ein Gesamtüberblick gegeben werden, wenn sich schon einmal im Jahr die Gelegenheit bietet, vor politischen Entscheidern zu sprechen. Nicht selten verlieren sich Schaubilder dann in Details, die Schrift ist zu klein - und der Effekt geht völlig verloren. Als Matthias Hellmann am Montagabend im Verwaltungs-, Finanz- und Sozialausschuss loslegte, war das allerdings ganz anders. Besonders in der Phase seines Berichts, als er auf die Schulsozialarbeit einging.

Seit zehn Jahren nahezu unverändert

Zunächst stellte er die Menschen vor, die für die Schulsozialarbeit in Isny verantwortlich sind. Neben sich hatte Hellmann dazu Elisabeth Schlauch, Nina Witter und Melanie Anlauf sitzen. Zudem saß im Publikum das neueste Teammitglied: Florian Pfisterer hat im Februar seine Arbeit in der Verbundschule aufgenommen. In der übersichtlichen (!) Präsentation zeigte Hellmann auf einen Blick, wie die Schwerpunkte der fünf Schulsozialarbeiter - zu denen auch noch Wolfgang Hinze gehört -, verteilt sind und wie groß der Stellenanteil der einzelnen Mitarbeiter ist. Schnell räumte Hellmann mit einem womöglich aufkommenden falschen Eindruck auf: Zusammengefasst sind es nicht einmal drei Vollstellen, die sich die fünf Frauen und Männer teilen. Das sei seit zehn Jahren mehr oder weniger unverändert, fügte Hellmann hinzu.

Warum das ein Problem ist, zeigte die nächste Übersicht. Der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte erklärte anhand mehrerer Schaubilder, die die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigen, dass die Beratungsarbeit geradezu dramatisch zugenommen hat. So hätte etwa die sogenannte Einzelfallunterstützung zuletzt stark zugenommen, sagte Hellmann. Diese hätten sich innerhalb von zwei Jahren verdreifacht - auf 1297 im Jahr 2023. Auch die Präventionsarbeit sei nach der Coronapandemie deutlich umfangreicher geworden.

Noch lange auf hohem Niveau

Angesichts dieser Entwicklung sei es zwingend notwendig, die die Schulsozialarbeit auszubauen und die Gesamtzahl der Stellen aufzustocken. Aus diesem Grund würden nun die Gespräche mit den Kostenträgern gesucht; dem Land, dem Landkreis, der Stadt und den Schulen. Und natürlich mit dem Gemeinderat. Bis zum kommenden Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 soll ein neues Konzept ausgearbeitet werden, kündigte Hellmann an.

„Der Bedarf ist absolut vorhanden“, machte Hellmann deutlich. Kinder und Jugendliche lebten „in Zeiten der Verunsicherung“. Neue Herausforderungen ergäben sich zudem perspektivisch durch die Ganztagsgrundschule. Auf die Frage aus dem Ausschuss, ob die Arbeit noch weiter zunehmen werde, antwortete Schlauch: „Wir haben keine Glaskugel.“ Corona und die Folgen würden uns aber sicher noch länger beschäftigen, fügte Hellmann hinzu, und das „mit Sicherheit noch lange auf hohem Niveau“. Im sozialen Miteinander habe die Pandemie große Folgen gehabt.

Wie üblich nach Jahresberichten, reagierte ein Ausschussmitglied stellvertretend fürs gesamte Gremium. Nach Hellmanns Worten war es Miriam Mayer (FW), die nicht nur Stadträtin, sondern auch Lehrerin an der Verbundschule und Vorstandsmitglied im Verein Kinder- und Jugendarbeit ist. Sie dankte Hellmann und seinen drei Kolleginnen, die zuvor Einblicke in ihren Alltag gegeben hatten, für ihre Arbeit und dafür, die Schulsozialarbeit ins Bewusstsein der Zuhörer gerückt zu haben. „Schockiert“ zeigte sich Mayer über die Anzahl der Einzelfallunterstützungen.