Schmierereien in Schultoilette

Bislang unbekannte Täter verschmierten und beschädigten laut Polizeibericht eine Toilette an einer Schule in der Rainstraße in Isny so, dass eine Spezialfirma diese reinigen musste. Die Türe wurde so stark demoliert, dass die Scharniere herausbrachen. In jüngster Zeit wurden die Toiletten immer wieder mit Exkrementen verunreinigt. Die Polizei schließt daher nicht aus, dass eine Challenge aus dem Internet der Hintergrund für die Verschmutzungen sein könnte. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu Wahrnehmungen in dieser Sache, insbesondere im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.