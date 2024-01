Schlittschuhspaß in der Stadt

Die eisige Kälte hat auch etwas Gutes - zumindest für diejenigen, die Schlittschuhlaufen wollen. Die Natureisfläche hinter dem Feuerwehrhaus wurde vor einigen Tagen freigegeben, nachdem Hans Wagner und Helfer von der freiwilligen Feuerwehr Isny sie präpariert haben.

„Die Freude der Kinder, wenn es hier eine Eislauffläche gibt, ist die beste Belohnung“, sagt Wagner, der sich hinter dem Feuerwehrhaus einmal mehr ehrenamtlich einbringt. Neben den Schlittschuhläufern haben am letzten Wochenende auch Eisstockschützen und Eishockeyspieler die Fläche für sich genutzt. Ausgerüstet mit Thermoskannen, Campingstühlen und warmen Decken, war auch rund um die Eisfläche ein beliebter Treffpunkt. „Sie ist zum Glück groß genug und man kommt sich nicht ins Gehege“, freut sich Wagner, der selbst begeisterter Eisstockschütze ist.

Nachdem im Dezember so viel Regen gefallen war, hatte sich das Becken schon gut gefüllt, erklärt der ehemalige Bauhofmitarbeiter, der sich in jeder Ecke rund um Isny bestens auskennt. Bevor es anfing zu gefrieren, öffnete er den Fallenstock hinter der NTA, damit aus dem Stadtbach noch etwas Wasser nachfließen konnte. Denn man müsse genau den richtigen Wasserstand zu haben, damit es eine schöne Eisfläche gibt, sagt Wagner.

Beste Voraussetzungen

Jetzt musste es nur noch kalt werden, und voilá, Schlittschuhspaß mitten in der Stadt. Aber keine Sorge, schickt Wagner hinterher, sollte doch jemand einbrechen, das Wasser sei nicht einmal knietief. Am Abend werde sogar das Flutlicht eingeschaltet, zeigt er auf dem Mast neben der Senke, in der es immer ein paar Grad kälter ist. Beste Voraussetzungen, dass es in Isny noch ein paar Tage eine Natureisfläche gibt. Am Rand des temporären Weihers hat er Bänke aufgestellt, damit die Winterstiefel bequem gegen Schlittschuhe getauscht werden können.

Damit die Eisfläche schön glatt ist, stehen Schneeschaufeln bereit und falls einmal mehr Schnee liegt, fräst er mit Hilfe der Kameraden der Feuerwehr die Fläche frei. Für das zurückliegende Wochenende waren wieder frostige Temperaturen und Sonnenschein vorhergesagt. Dem Ausflugsziel, für das die Leute durchaus einige Kilometer in Kauf nehmen, stand somit nichts mehr im Weg.