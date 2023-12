Schlemmen ohne Papier und Plastik

Wenn ein verlockender Duft von Glühwein und köstlichen Leckereien in der Luft liegt ist klar - von Mittwoch, 6., bis Sonntag, 10. Dezember, ist wieder Schlossweihnacht in Isny. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine ganzheitliche Mehrwegalternative zum Einweggeschirr.

Während die Tassen in jeglicher Form und Farbe schon lange zum Inventar des stimmungsvollen Marktes im Innenhof von Schloss Isny gehören, bieten die Beschicker bei der Isnyer Schlossweihnacht nun auch eine Option zum Einweggeschirr an: „Gemeinsam wollen wir weniger Müll produzieren und tauschen nach Plastikbechern auch Einwegbesteck und Pappteller gegen wiederverwendbares Esswerkzeug. Denn: Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sind uns wichtig und elementarer Bestandteil des Zusammenlebens in der Stadt“, so Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing bei der Isny Marketing.

Das Prinzip ist so alt wie einfach: Gegen ein Pfand von zwei Euro gibt es die dampfenden Köstlichkeiten nun auf Mehrweggeschirr - nach dem Verzehr gespült und erneut genutzt, füllt das keine Müllsäcke. Ohne Pfand geht es natürlich auch: Wer mag, bringt sein eigenes Porzellan und Tafelsilber mit.

Die Isnyer Schlossweihnacht startet als Mehrweg-Pilotprojekt. Deshalb wird an den Hütten neben dem Mehrweg- auch immer noch Einweggeschirr angeboten: Das Gericht kostet dann jedoch 50 Cent mehr. Diese Mehreinnahmen werden nach dem weihnachtlichen Markt an den Kinderschutzbund Isny gespendet.