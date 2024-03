Schlägerei vor Gaststätte in Isny

Eine körperliche Auseinandersetzung ereignete sich laut Polizeibericht am Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Bisherigen Ermittlungen zu Folge drohte eine zunächst verbale Streitigkeit, an welcher unter anderem ein 37-Jähriger beteiligt war, zu eskalieren. Eine 36-Jährige versuchte den Streit zu schlichten, woraufhin ein 25-Jähriger ihr eigenen Angaben zufolge unvermittelt ins Gesicht schlug. Als die Frau daraufhin mit ihrem Handy die Polizei alarmieren wollte, soll ihr dieses von einem weiteren 32-jährigen Beteiligten aus der Hand gerissen und weggeworfen worden sein. Die beiden Tatverdächtigen gingen zunächst flüchtig, konnten aber durch die Polizei im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Die 36-Jährige erlitt durch den Schlag glücklicherweise keine schweren Verletzungen. Das Polizeirevier Wangen hat nun die Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.