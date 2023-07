Rock’n’Roll mit King Automatic nach dem Feierabendmarkt

Die Isnyer Kleinkunst–, Theater– und Konzertreihe „zwischentöne“ präsentiert am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr in Kooperation mit dem Kulturgetriebe Isny transglobalen Rock’n’Roll mit King Automatic in concert im Rahmen der Marktplatzeröffnung im „hello my deer“. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Das Konzert schließt direkt an den Isyner Feierabendmarkt an und lädt dazu ein den Markt, der um 16 Uhr startet, mit Rock’n’Roll ausklingen zu lassen.

Die Inspirationsquellen von King Automatic liegen im jamaikanischen Rocksteady, dem R&B, sowie dem BeBop und dem Polyrhythmus westafrikanischer Trommler. Seine musikalische Reise begann Mitte der 1990er Jahre als Drummer der französischen Punk–Band Thundercrack. Zu Beginn des Millenniums unternahm er eine radikale Wende und begann Orgel, Gitarre, Harmonika und Percussion live zu sampeln und zu loopen und kreierte so den Eindruck eines ganzen Orchesters. Sein Ziel: Transglobaler Rock ‘n‘ Roll, von den Fesseln der musikalischen Tradition befreit.