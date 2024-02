Reos Hotel am Isnyer Marktplatz hat am vergangenen Wochenende nach langer Bauzeit den Betrieb aufgenommen. Während die oberen Stockwerke fertig sind, dauert es in Seppis Brauhaus im Erdgeschoss dagegen noch ein paar Wochen. „Um Ostern herum“ soll dort die Eröffnung sein, sagt Investor Giuseppe Reo.

Giuseppe Reo (Mitte) mit Tochter Viviana Reo und Alessandro Cropanese im Frühstücksraum von Reos Hotel am Isnyer Marktplatz. (Foto: Michael Panzram )

Wer am Isnyer Marktplatz in der zurückliegenden Woche genau hinschaut, konnte sehen, dass sich Entscheidendes tut. Auf zwei Seiten wurde nämlich am großen Gebäude am früheren Kurringereck der Schriftzug „Reos Hotel“ angebracht. Die Bauarbeiten, so der entstehende Eindruck, befanden sich damit wohl auf der Zielgeraden.

Und tatsächlich: Am Samstag reisten die ersten Gäste an, um die insgesamt 52 Zimmer mit 105 Betten zu beziehen und ihr Auto auf einen der 43 Tiefgaragenstellplätze zu parken. „Sehr spannend“, nannte Alessandro Cropanese die letzte Bauphase, bevor es endlich losgehen konnte. Cropanese fungiert in Isny als Hotelmanager, diese Position hat er auch in dem seit Oktober 2022 betriebenen „Reos Hotel“ auf dem Wangener Erbaareal inne.

Erste Gäste werden mit der Guggennacht empfangen

Eigentlich war die Eröffnung viel früher geplant, doch 2023 musste der Termin immer wieder verschoben werden. Mal fehlte es an den Handwerkern, mal gab es Lieferschwierigkeiten beim Material, mal traten unerwartet Komplikationen auf.

Zuletzt haperte es an den Brandschutztüren, deren Lieferung sich immer wieder verzögerten, und daran, dass die Lüftungsrohre aufwendig unters Dach transportiert werden mussten. So klappte es auch mit dem vor Weihnachten anvisierten 15. Januar als Eröffnungstag nicht. Die letzte Verzögerung dauerte dann allerdings nur noch zwei Wochen. Dann war es endlich geschafft. „Es ist ein wunderschönes Haus entstanden“, freut sich Cropanese.

Am Samstag durfte er die ersten Gäste in Reos Hotel am Isnyer Marktplatz begrüßen. Für diejenigen, die den ersten Abend und die erste Nacht in den frischen Räumen verbrachten, gab es denn auch eine Überraschung - für die allerdings nicht die Hotelbetreiber verantwortlich waren. Am Marktplatz nämlich fand die Guggennacht der Guggenmusik Isny statt.

„Die Gäste haben sich gefreut“, blickt Cropanese zurück. Einige seien sogar mitten ins Getümmel gegangen, um mit Tausenden anderen Besuchern zu feiern. Rechtzeitig sei dann aber Nachtruhe gewesen, erinnert sich der Hotelmanager. Apropos Ruhe: Die Entscheidung des Gemeinderats, den Marktplatz verkehrsfrei zu halten, begrüßt er: „Für uns ist das auf jeden Fall viel besser.“

Voller Fokus aufs Brauhaus

In den ersten Tagen habe er bei den Gästen bereits in viele glückliche Gesichter geblickt, berichtet Cropanese. Sehr zufrieden seien sie gewesen. Dafür verantwortlich, dass alles passt, sind im Moment außer ihm nur zwei festangestellte Mitarbeiter, weitere drei für Empfang und Frühstück sollen noch folgen. Viele Aufgaben, etwa die Reinigung, seien an externe Firmen vergeben, sagt Reo.

Während Reos Hotel den Betrieb aufgenommen hat, ist Seppis Brauhaus im Erdgeschoss noch nicht fertig. Auch hier hat es in den vergangenen Monaten immer wieder Verzögerungen gegeben. Nachdem die oberen Stockwerke fertig sind, liege jetzt der volle Fokus darauf, bald hier ebenfalls die Türen öffnen zu können, sagt Giuseppe Reo. Der Schriftzug zur Obertorstraße hin hängt jedenfalls schon. Jedoch werde es noch einige Wochen dauern, bis es losgehen könne.

Er gehe davon aus, sagt Reo, dass in den Tagen „um Ostern herum“ alles bereit sei. Gerade rechtzeitig, um nicht nur im Brauhaus, sondern auch auf dem Marktplatz mit dem Biergarten zu starten.