Rentner werden Opfer durch Geldwechsel-Trick

Eine niedrige dreistellige Summe erbeutete ein bislang unbekannter Dieb, welcher am Montag um 14 Uhr in der Wassertorstraße in Isny mit einem Geldwechsel-Trick einen 83-jährigen Rentner bestohlen hat. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem der Rentner zusammen mit seiner Ehefrau an einem nahegelegenen Bankautomat Geld abgehoben hatte und sich zu einer Lottoannahmestelle begab, wurde er dort auf der Straße durch den als gepflegt aussehend beschriebenen Täter angesprochen und gebeten eine Zwei-Euro-Münze für den Parkautomaten in kleinere Münzen zu wechseln. Obwohl das Opfer die zwei Euro Münze entsprechend passend wechseln hätte können, griff der Täter in das Münzfach der Geldbörse seines Opfers, um angeblich nach passenden Münzen zu suchen. Dabei entwendete er für das Opfer unbemerkt auch mehrere Geldscheine aus einem dahinterliegenden Fach der Geldbörse. Der Rentner bemerkte diesen Trickdiebstahl erst, als er in der Lottoannahmestelle bezahlen wollte.

Trotz einer Fahndung im Stadtgebiet durch mehrere Polizeifahrzeuge konnten der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeiposten Isny wird der Täter als circa 35 Jahre alt, schwarz gekleidet und mit einer Steppjacke beschrieben. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu der Tat oder dem Täter werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 zu melden.