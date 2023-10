Rennradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug eine Rennradfahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in der Neutrauchtburger Straße davon. Das teilt die Polizei mit. Eine 49-jährige Toyota-Fahrerin wollte die Kreuzung in Richtung Nordring überqueren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 57-jährige Rennradfahrerin. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung durch beide Beteiligten konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden mussten. Das Rennrad wurde augenscheinlich nicht beschädigt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.