Regionalmarkt rund um Isnys einstiges Handelsgut

Beim Isnyer Schmalzmarkt füllt sich am Samstag, 7. Oktober, der historische Handelsplatz rund um den gleichnamigen Brunnen mit Leben. Von 9 bis 16 Uhr dreht sich alles um den Geschmack der Saison und um all jene Produkte, die man im Herbst fest mit dem Allgäu in Verbindung bringt.

Stände mit erntereifem Obst und Gemüse gesellen sich neben andere herbstliche Genüsse: Frisch zubereitete Pilz- und Wildgerichte treffen auf das typische Allgäuer Birnenbrot, schmackhafte Schmalzbrote und -gebäck. Dazu gibt‘s Weine und Liköre aus der Region und mittendrin natürlich das Schmalz selbst. Pünktlich zum herbstlichen Regionalmarkt präsentiert die Isny Marketing GmbH (IMG) das neueste Isny-Produkt: In Ergänzung zum Butterschmalz der Käsküche Isny bietet die Metzgerei Giray dort erstmals ihr Griebenschmalz im schwarz-weißen Isny-Design an. Am Hauptsitz in Lindenberg wird es nach altem ‐ selbstverständlich streng geheimem ‐ Familienrezept hergestellt und ist zukünftig in der örtlichen Niederlassung, Entenmoos 3, sowie im Isny Shop erhältlich.

Wenn auch nicht essbar, aber ebenso handgemacht sind Häkelkunst und Gestricktes, Vogelhäuser und Keramik, Körbe und kreative Dekorationen für Haus und Garten. Falkner Andreas Huber und die Pilzfreunde Altusried bringen lebendige Greifvögel und frische Pilze zum Kennenlernen mit, das Städtische Wasserwerk Isny und der Wasser- und Abwasserverband Untere Argen informieren zur Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, zu Wasserschutzgebieten und Kläranlagen. Um 11, 13 und 14 Uhr startet hier am Stand die Spaziergänge zum Obst mit Dominik Appenmaier, zu den Isnyer Stadtbäumen mit Jakob Dürrenberger und zum Lebensraum Wasser mit Erhard Bolender.

„Ganz im Sinne der Isnyer Regionalmarkt-Tradition widmet sich die Stadt noch einmal mit einem bunten Informationsangebot und erlebnisreichen Spaziergängen dem Jahresthema Wasser“, freut sich Katrin Mechler von der IMG. „Und natürlich haben wir auch an die kleinen Besucher gedacht. Auf sie warten Mitmachangebote wie etwa das Kürbisschnitzen“, so die Leiterin des Stadtmarketings weiter. Das Akustik Musikduo The Cupcakes begleitet mit Jazz, Rock und Pop durch und über den Markt.