Isny

Randalierer greift Polizistin an

Isny / Lesedauer: 1 min

Beamte des Polizeireviers Wangen wurden am Dienstag gegen 17 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Mühlbachstraße gerufen. Ein 38 Jahre alter Mann war laut Polizeibericht in Streit mit einer Bewohnerin geraten und versuchte, in deren Wohnung zu gelangen.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 14:32 Von: sz