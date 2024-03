Pulsar Trio spielt Tonwechsel-Konzert

Das Kulturforum Isny lädt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr zum Tonwechsel-Konzert des Pulsar Trios in die Städtische Galerie im Schloss Isny. Laut Ankündigung spielt das Trio ihr Programm „We Smell in Stereo“ als Teil der Kammermusikreihe Klavier Plus. Die Band besteht aus Matyas Wolter (Sitar und Surbahar), Aaron Christ (Schlagzeug) und Beate Wein (Flügel und Bassnovation). Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Isny Info am Marktplatz, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter isny.reservix.de.