Protestierende Landwirte erleben Gänsehautmomente

Seit mehr als einer Woche beherrschen die Landwirte mit ihren Protesten den öffentlichen Raum und die öffentliche Diskussion. Auch in Isny und Umgebung sind sie bestens aufgestellt und leisten ihren Beitrag, dass der Unmut über die Bundesregierung deutlich spürbar wird. Als Organisator tritt Landwirt Simon Wessle aus Merazhofen auf, der sehr zufrieden auf die zurückliegenden Tage blickt.

Als sich kurz vor Weihnachten die Landwirte bundesweit dazu entschlossen, gegen das Vorhaben der Bundesregierung, diverse Subventionen einzustellen, zu protestieren, gab es auch im württembergischen Allgäu gleich Bewegung. Ein erstes Treffen von mehreren Bauern fand statt, daraus entstand eine Whatsappgruppe, in der anschließend die komplette Kommunikation über das weitere Vorhaben stattfand. Zwei Männer der ersten Stunde waren Florian Martin, der sich um den Bereich Leutkirch kümmern sollte, und Simon Wessle, der für Isny und Umgebung zuständig sein sollte.

Das Fass ist übergelaufen

Für Wessle war es eine Selbstverständlichkeit, bei dem organisierten Protest mitzumachen. Denn auch er, der vor zehn Jahren in den elterlichen Hof in Merazhofen eingestiegen ist und die Landwirtschaft seither mit seinem Vater führt, spürt immer mehr den Druck. „Es wird immer extremer“, sagt Wessle und meint damit nicht zuletzt die Bürokratie, die inzwischen an einem Unternehmen wie dem ihren hängt. Während er ganz überwiegend mit der Arbeit draußen beschäftigt sei, verbringe sein Vater fast die komplette Zeit im Büro. Der drohende Wegfall des subventionierten Agrardiesels habe „das Fass zum Überlaufen gebracht“, erklärt Wessle, was ihn und viele andere Landwirte gerade auf die Straße treibt.

Bis kurz vor Silvester sei die Whatsappgruppe in einem überschaubaren Rahmen geblieben. Als dann aber feststand, dass am Montag, 8. Januar, ein großer Protesttag stattfinden werde, sei die Gruppe regelrecht „explodiert“. Inzwischen seien es mehr als 1000 Mitglieder, sagt Simon Wessle, aus Leutkirch, Isny und Wangen, die so innerhalb eines Kanals kommunizieren. „Die Leuten wollen!“, sei sein Eindruck in den ersten Tagen des neuen Jahres gewesen, blickt Wessle zurück. Mit dabei seien aber längst nicht nur Landwirte, sondern auch Fuhrunternehmer und Privatbürger, die sich damit solidarisch zeigen würden.

Hunderte Teilnehmer

Dann kam der Montag und die Landwirte ließen ihren Worten große Taten folgen. In aller Früh sammelten sie sich an vereinbarten Punkten und zeigten im öffentlichen Raum, dass sie genug von dem haben, was in Berlin entschieden wird. „Die Ampel muss weg“ oder „Der Hof brennt, die Politik pennt“ stand unter anderem auf den Plakaten, die sich die Bauern vorne an ihre Traktoren geklebt hatten. Damit und mit Hupkonzerten fuhren sie, oft im Schneckentempo, über die zentralen Straßen in und um Isny. Ganz wichtig war dabei das kurze Stück B12 zwischen Ziegelstadel und Felderhaldetunnel. Dort hatte ihre Aktion wegen des hohen Verkehrsaufkommens den größten Effekt.

Seit mehr als einer Woche protestieren auch in Isny die Bauern gegen die Bundesregierung – hier im Gewerbegebiet Achener Weg. (Foto: Liane Menz )

Den ganzen Tag über fuhren Wessle und Co. auf der Isnyer Gemarkung kreuz und quer und machten auf ihre Forderungen aufmerksam. Der Merazhofer Bauer stand viel direkt an der Bundesstraße und regelte den Verkehr. Noch heute ist er begeistert, wie reibungslos dieser erste Tag mit etwa 150 teilnehmenden Fahrzeugen in Isny abgelaufen sei. Besonders stolz ist der darauf, dass alle, die aktiv an der Aktion beteiligt waren, volle Rücksicht auf die Blaulichtfamilie nahmen. Musste etwa irgendwo ein Rettungsfahrzeug durch, sei diesem sofort Platz gemacht worden, sagt Wessle. Nicht zuletzt für diese Fälle waren er und einige andere an neuralgischen Punkten mit Funkgeräten verbunden, um sich gegenseitig schnell zu informieren.

Der schönste Eindruck dieses Tages sei für ihn gewesen, dass die Unterstützung aus der Bevölkerung spürbar gewesen sei, sagt Simon Wessle. Da hätten andere Verkehrsteilnehmer etwa aufmunternd gehupt, hätten die Scheibe heruntergekurbelt und den Daumen nach oben gestreckt - oder gleich Kaffee, Tee, Würstchen oder Brezeln zur Stärkung der protestierenden Landwirte vorbeigebracht. Das seien „Gänsehautmomente“ gewesen, erzählt Wessle. „Das war uns sehr wichtig“, sagt er über die spürbare Solidarität:

Wildfremde Leute haben angehalten und gefragt, ob sie was bringen können. Simon Wessle

Ebenfalls sehr gefreut hätten sich die Landwirte über das Gasthaus zur Grenze zwischen Isny und Maierhöfen. Dort hätte der Wirt extra für die Tage der Protestaktion geöffnet und ein Essen zu einem überschaubaren Preis angeboten. Die Wirtschaft hätte auch dazu gedient, Pause zu machen und sich aufzuwärmen. Dankbar ist Wessle auch dem Isnyer Ordnungsamt und der Polizei für die gute Zusammenarbeit.

Große Unterstützung aus der Bevölkerung

Durch den ersten großen Zuspruch bestärkt, ging es für die Landwirte am Dienstag gleich wieder auf die Straße. Bei einer Fahrt von Isny nach Leutkirch und zurück wurde wieder viel gehupt und gezeigt, dass es so in diesem Land nicht weitergehen kann. Diesmal seien es etwa 100 Teilnehmer gewesen, sagt Wessle. Tags darauf sogar dreimal so viele - allerdings mit Leutkirch zusammengerechnet. Diesmal seien besonders viele Schlepper und Lastwagen beteiligt gewesen, blickt der Organisator zurück. Um die Aktionen zu übertreiben, sei dann für den Rest der Woche auf weitere Fahrten verzichtet worden. Nun setzten die Landwirte lieber auf Mahnfeuer, um dort mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Wochenende ging es am vergangenen Montag noch einmal für eine große Aktion auf die Straße, um den zentralen Protest in Berlin zu unterstützen. Von den Leutkirchern wurden die Isnyer am Ziegelstadel an der B12 abgeholt, um gemeinsam in Richtung Wangen zu fahren. Dort gab es den Zusammenschluss zu einem großen Konvoi mit insgesamt etwa 400 Teilnehmern. Zuvor fuhren die Traktoren, weil sie den Felderhaldetunnel aus Sicherheitsgründen auslassen mussten, noch eine kleine Ecke durch Isny und zeigten der Bevölkerung dort noch einmal, wie massiv der Widerstand ausfallen kann. „Das ist super angekommen“, blickt Wessle auf diesen erneut großen Protesttag zurück, der bei Friesenhofen mit einem Mahnfeuer endete.

Zunächst sind nun konkret keine weiteren Aktionen geplant. Das könnte sich aber bald wieder ändern. Am Mittwochabend werde es ein Treffen der Organisationschefs geben, sagt Simon Wessle. „Wir werden präsent bleiben“, kündigte er an. Es sei eine einmalige Chance, jetzt, da die Aufmerksamkeit so hoch sei. Weitermachen sei auch deshalb angezeigt, weil von der Bundespolitik aus Berlin „keinerlei Einsicht“ zu spüren sei.