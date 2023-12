Programm für neue filmreif-Staffel steht

In den letzten Wochen und Monaten hat die ehrenamtliche filmreif-Projektgruppe des Kulturforums Isny e.V. wieder recherchiert, Filme gesichtet und diskutiert und dann das neue Programm für die erste Staffel 2024 zusammengestellt. Diese handverlesenen Komödien, Dramen und Dokumentarfilme laufen von Januar bis Mai jeden zweiten Dienstag im Monat, wie das Kulturforum mitteilte. Das Kulturforum Isny realisiert die Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Neuen Ringtheater Isny und der Buchhandlung Mayer.

Am Dienstag, 9. Januar, um 20 Uhr eröffnet eine absurde Komödie mit farbenfrohen Figuren, aber auch menschlichem Drama die neue filmreif Staffel: „Fearless Flyers“. Der Film porträtiert auf unterhaltsame und exzentrische Art fünf Menschen, die an einem therapeutischen Lehrgang teilnehmen, um ihre Flugangst zu überwinden, aber auch unterdrückter Wut, verdrängten Ängsten und der Notwendigkeit loszulassen gegenüberstehen

Am 23. Januar zeigt die Programmkinoreihe zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar das filmreif Spezial „Miss Holocaust Survivor“. Eine Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Isny-Andrychow. Ausgangspunkt des Films ist ein Altersheim in der nordisraelischen Stadt Haifa. Der Dokumentarfilm begleitet die Teilnehmerinnen des wohl eigenartigsten Schönheitswettbewerbs. Die zwölf Frauen, die über den Laufsteg flanieren, haben eines gemeinsam: Sie alle haben den Holocaust überlebt.

Im Februar folgt ein Film über die Sehnsucht nach Liebe, nach Solidarität, nach Hoffnung. Filmreif zeigt mit „Fallende Blätter“ den vierten Teil der „Proletarischen Reihe“ des finnischen Filmemachers Aki Kaurismäki. Und im März „Anselm - das Rauschen der Zeit“. Ein traumwandlerisches Erlebnis, als wäre man mittendrin im ganz eigenen Universum des Künstlers Anselm Kiefer. Eine Dokumentation von Wim Wenders. Im April folgt ein warmer, menschlicher und manchmal urkomisch unbequemer Film, der zeigt, dass sich das Glück in den kleinen Dingen verbirgt. Die Tragikomödie „Rose - eine unvergessliche Reise nach Paris“ begleitet die schizophrene Inger auf eine abenteuerliche Busreise.

Zu den Isnyer Literaturtagen 2024 läuft Ende April zweimal filmreif Spezial. Für Kinder, mit „Neue Geschichten vom Franz“, eine mitreißende Detektivgeschichte, erzählt mit Witz, Herz und Verstand. Und „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ beleuchtet die toxische Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Zum Abschluss dieser filmreif Staffel folgt im Mai „Lost King“. Ein Film, der dazu anregt, mutig zu sein und mit offenem Blick durch die Welt zu gehen.

Ausführliche Informationen gibt es unter www.isny.de/filmreif und in den ausgelegten Programmflyern. Beginn ist immer um 20 Uhr im Neuen Ringtheater Isny. Karten sind je zwei Wochen vorab im Vorverkauf oder an der Abendkasse erhältlich.