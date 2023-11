Eine dauerhafte Lösung für die Gelben Säcke in der Isnyer Innenstadt schien gefunden. Doch jetzt sieht es so aus, als würde es noch ein Jahr länger bis zu einer Umstellung auf Tonnen dauern. Der Stadtmarketingverein Isny Aktiv ist darüber alles andere als glücklich.

FW-Stadtrat Gebhard Mayer wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich:

Das ist einfach peinlich. Da muss die Verwaltung endlich einmal eine klare Regelung finden. Gebhard Mayer

Mayer meinte damit die Situation um die Gelben Säcke in der Isnyer Innenstadt. Diese werden, im Gegensatz zum restlichen Stadtgebiet, zur Abholung einzeln rausgestellt und nicht in den sonst üblichen Tonnen mit dem gelben Deckel ‐ aus Platzgründen, weil es in den schmalen Gassen im Zentrum eh schon eng genug ist, hieß es immer.

Keiner so richtig zufrieden

Doch zufrieden war damit eigentlich keiner so richtig. Viele Säcke wurden schon zu Anfang der Woche raus gestellt, obwohl sie erst am Donnerstag abgeholt wurden, dadurch verschönerten sie nicht gerade das Stadtbild. Hier und dort lagen die Säcke sogar tagelang aufgerissen herum und der Verpackungsmüll verteilte sich in der näheren Umgebung. Der donnerstägliche Abholtermin kollidierte zudem mit dem Wochenmarkt, durch den in den zentralen Straßen kein Durchkommen für ein Müllauto war. Zu allem Überfluss misslang auch noch ein Tausch der Abholtage mit Wangen, weil eine andere Kommune schneller als Isny war.

Vor allem der Stadtmarketingverein um die Vorsitzende Lukretia Mayer-Kottmann machte sich für eine dauerhafte Änderung stark. Immerhin für die Wassertorstraße, die Espantorstraße und weitere zentrale Punkte wurde der Abholtermin schon im Frühjahr auf Freitag verlegt. Im restlichen Gebiet blieb es allerdings bei Donnerstag. Eine völlig befriedigende Lösung war dadurch nicht erreicht.

Ein dauerhafter Plan?

In der vergangenen Gemeinderatssitzung nun beschwerte sich Gebhard Mayer unmissverständlich bei der Stadtverwaltung ‐ und bekam von Bürgermeister Rainer Magenreuter doch tatsächlich eine Antwort präsentiert, die nach einem dauerhaften Plan klang. Eine der letzten Amtshandlungen des scheidenden Kämmerers Werner Sing sei es gewesen, sagte Magenreuter, für den 1. Januar 2024 die Einführung von Gelben Tonnen auch in der Innenstadt zu organisieren. Damit war die aufkommende Diskussion im Rat beendet, bevor sie begonnen hatte.

Von Mayer-Kottmann kam folgende Reaktion auf diese Ankündigung: „Isny Aktiv ist mit dieser Lösung sehr zufrieden und wir könnten uns jetzt loben. dass Isny Aktiv bei dem Thema immer dran geblieben ist.“ Doch schon wenige Tage später sah die Lage wieder ganz anders aus. Von Arthur Besler, der bei der Stadtverwaltung das Müllthema unter sich hat, gab es die Information, dass das Landratsamt bei den Plänen zum 1. Januar 2024 abgewunken habe.

Übergangslösung ist angedacht

Es gebe nämlich, sagte Besler, für die Tonnen einen Ausschreibungszeitraum zwischen dem Landratsamt und der Abholfirma Knettenbrech, der bis 31. Dezember 2024 laufe. Bis dahin sei es nicht vorgesehen, an der Gesamtzahl der ausgelieferten Tonnen für die jeweiligen Kommunen etwas zu ändern. Dies könne erst ab dem 1. Januar 2025 erfolgen, wenn ein neuer Ausschreibungszeitraum beginne. Für dieses Datum habe die Isnyer Stadtverwaltung immerhin schon zusätzlichen Bedarf für die Innenstadt angemeldet, sagte Besler: „Die Tonnen kriegen wir dann auf jeden Fall.“

Für die Zwischenzeit, also das gesamte Jahr 2024, sei nun eine Übergangslösung angedacht. Nun soll am Donnerstag nirgendwo mehr in der Innenstadt ein Gelber Sack abgeholt werden, sondern vielmehr an einem anderen Wochentag. Welcher das sein werde, würde gerade noch geklärt, sagt Besler. Bei Lukretia Mayer-Kottmann kommt das erwartbar nicht gut an. „Wir hatten den Haken gesetzt. Uns war das zugesichert“, sagte sie über die angebliche Lösung mit Tonnen ab dem 1. Januar 2024. Mit der verlängerten Wartezeit um ein Jahr bis zu einem Dauerzustand sei sie ‐ im Namen von Isny Aktiv ‐ nicht zufrieden.