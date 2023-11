Premiere „Die Heimkehr des Odysseus nach Ithaka“

(sz) Das künstlerische Filmprojekt des Isny Opernfestivals feiert am Freitag, den 10. November um 19 Uhr im Neuen Ringtheater Isny Premiere. Im Sommer 2022 drehte Hans-Christian Hauser laut Pressemitteilung zusammen mit seinem Team vom Isny Opernfestival im Rahmen des Programms „Kunst trotz Corona“ des Ministeriums für Kunst Baden-Württemberg den künstlerischen Film „Die Irrfahrten des Odysseus“, der im November 2022 im Neuen Ringtheater Isny uraufgeführt wurde.

Auch der zweite Teil und Schluss mit Odysseus’ berühmtem Bogenschuss vereint zauberhafte Natur mit Phantasie. An fünf Drehtage wurde an ausgesuchten Plätzen der zweite Teil des Filmes in Szene gesetzt: beim Allgäutag zog das Trojanische Pferd durch die dicht gedrängten Straßen von Isny und wurde von vier Türmen herunter gefilmt. Die griechischen Krieger schlichen an der Stadtmauer entlang und besetzten die Türme mit ihren Helmen und einer leuchtendfarbenen Fahne. Der berühmte Bogenschuss fand im historischen Bibliothekssaal Schussenried statt. Die Szenen zwischen Odysseus und Penelope spielten im Rotmoos; und eine bukolische Landschaft im Verwallgebirge dient als die Bergregion Ithakas, in der der Sauhirt Eumaios seine Sauherde pflegt.

In „Die Heimkehr des Odysseus nach Ithaka“ spielt Hans-Christian Hauser wieder den Odysseus und komponierte die Filmmusik ‐ filigran, beweglich, kunstvoll und polyphon ‐ für fünf Instrumente: Violine, Oboe, Horn, Klavier, Schlagwerk. Der junge Isnyer Pianist und Musikstudent Phong Nguyen spielt Odysseus´ Sohn Telemach und führt mit Geschick die Kamera. Elsa Kodeda spielt die treue Penelope und stellte ein farbenreiches Kostümbild zusammen. Die weitere Schauspieltruppe setzt sich aus Sängern und Tänzerinnen des Isny Opernfestivals sowie zwei Schülern aus Isny zusammen. Träger des Filmprojekts ist das Isny Opernfestival.

Hans-Christian Hauser, der künstlerische Leiter des Isny Opernfestivals, hatte das Drehbuch mit Homertexten bereits im Winter verfasst. Der Film schaffe laut Mitteilung ein Gefühl für die schöne Sprache und für das griechische Verwobensein der Menschen in die Natur.