Prämierte Turniertänzerin gibt einen Workshop in Isny

Andrea Kiefer, mehrfache internationale Preisträgerin verschiedenster Standard-Tanzwettbewerbe, gab am Freitag einen Workshop für Rumba und langsamer Walzer bei der Tanzschule Magg in Isny. Rund 20 Anmeldungen konnte die langjährige Tanzschulinhaberin Andrea Magg für den Rumba-Kurs verzeichnen und 18 für den langsamen Walzer.

Das hieß für sie volles Haus und, dass sie den richtigen Riecher bewiesen hatte, welcher Bedarf an solchen Workshops in Isny herrscht. Unterstützt wurde Kiefer von Maggs Sohn Brandon, der seine Tanzlehrerausbildung bereits abgeschlossen hat und im Gegenzug einen Hip-Hop-Workshop in Kiefers Tanzschule abgehalten hat.

Man kennt sich seit Jahren

Kiefer und Magg kennen sich schon seit vielen Jahren. Beide haben nach der ersten Tanzlehrerausbildung die Weiterbildung zur Tanzsporttrainerin gemacht haben, um professionelle Tanzpaare auszubilden. Außerdem tanzten beide auf sehr hohem Niveau bei internationalen Turnieren. Kiefer betreibt, wie Magg, seit einigen Jahren eine eigene Tanzschule in Schwetzingen, „Das Tanzwohnzimmer“.

Auch wenn es für die Tanzschüler so einfach und leicht aussieht, steckt doch harte Arbeit dahinter, es so aussehen zu lassen, erklärt Kiefer.

Die zehnfach ausgezeichnete Turniertänzerin blickt zurück auf die Zeit, als sie ein Kind war: „In unserer Kirchengemeinde gab es einen Tanznachmittag. Der damalige Lehrer erklärte mir, das schaffst Du nie‘“. Das sei Ihr Ansporn gewesen, sich intensiv dem Tanzsport zu widmen.

Viel gereist und ein neuer Reiz

1993 holte sie ihren ersten internationalen Titel bei den German Open Champions in Mannheim. Jedes Jahr kamen weitere hinzu. Insgesamt stand sie bei Professionals Tanzturnieren drei Mal als Vizemeisterin und acht Mal als Deutsche Meisterin auf dem Treppchen. Ein absoluter Höhepunkt ihrer Karriere war ein Tanzturnier in Japan. Sie erinnert sich: „Ich hatte ein schwarz-weißes Kleid mit rotem Schal an, außerdem waren wir als eines der größten Tanzpaare für die Japaner etwas ganz besonderes“.

Nach vielen Jahren des Herumreisens und, teilweise jede Woche an einem anderen Ort auf Turnieren als Trainerin oder Tänzerin, wollte sie eine „Basis“ haben. „Das Turniertanzen war für mich ausgereizt“, sagt sie selbstbewusst. Für sie war der nächste Schritt das Eröffnen einer eigenen Tanzschule und die Herausforderung anzunehmen, auch Anfängern die Freude am Tanzen zu vermitteln. „Wenn Menschen zu mir kommen und nach der Tanzstunde den Raum mit einem Lächeln im Gesicht wieder verlassen, habe ich alles richtig gemacht“.

Fred Astaire ist eines ihrer Vorbilder

Inspirieren lässt sich Kiefer auch gerne von Videoclips in denen junge Leute tanzen. „Die Bewegungsabläufe und Choreografien faszinieren mich“, sagt sie. Auf tänzerische Vorbilder angesprochen, entgegnet sie aus der Pistole geschossen: „Fred Astaire und Ginger Rogers“. Die Swing Area habe es ihr angetan, „sie haben damals die Schwerkraft aufgehoben“, schwärmt sie.

Als Ausgleich zum Tanzunterricht besucht Kiefer eine Tanzfitgruppe und sie geht oft mit ihrem Hund hinaus in die Natur, um dem Kopf frei zu bekommen. „Dieser Gegenpol ist extrem wichtig, um neue Energie zu sammeln“, bestätigt Andrea Magg.

Im großen Tanzsaal der Tanzschule warten derweil die Workshopteilnehmer schon gespannt auf neue Inspiration von Kiefer. Bunt gemischte Tanzpaare aller Altersklassen lassen sich von Brandon Magg und Kiefer Drehungen mit allerlei Variationen zeigen und sie gehen am Ende mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause. „Alles richtig gemacht“, freuen sich die beiden Tanzschulinhaberinnen, die die Kooperation auf jeden Fall fortführen möchten.