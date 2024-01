Polizei sucht nach Sachbeschädigung Geschädigten

In einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung sucht der Polizeiposten Isny nach einem Geschädigten. Die Polizei war laut Mitteilung am Montag gegen 19 Uhr in die Wassertorstraße gerufen worden, nachdem ein 31-Jähriger dort im alkoholisierten Zustand mehrere Bio-Mülltonnen umgeworfen hat. Dabei wurde eine Mülltonne am Deckel nicht unerheblich beschädigt. Die Beamten bitten den Besitzer der beschädigten Bio-Tonne, sich unter der Telefonnummer 07562/976550 zu melden.