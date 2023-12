Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Aufgrund eines defekten Rücklichts haben laut Polizeibericht Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Donnerstagabend in der Leutkircher Straße einen 70 Jahre alten Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich jedoch schnell heraus, dass das defekte Rücklicht das kleinere Problem war. Der Autofahrer war deutlich alkoholisiert und pustete bei einem Alkoholvortest rund 1,3 Promille. Die Folgen waren eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Beschlagnahme seines Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.