Polizei muss Klinik Alpenblick in Neutrauchburg evakuieren

Wegen einer Rauchentwicklung in der Klinik Alpenblick im Kurweg in Neutrauchburg hat die Polizei am Dienstag gegen 23.30 Uhr die Bewohner evakuieren müssen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge kam es in einem Technikraum zu einem technischen Defekt an einem Kondensator, wodurch dieser in Brand geriet. Insgesamt fünf Personen erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen und wurden ärztlich versorgt. Das Deutsche Rote Kreuz hatte dazu eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Klinik muss evakuiert werden

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr, die mit den Abteilungen Stadt und Neutrauchburg im Einsatz war, das Gebäude gelüftet hatte, konnten die Bewohner wieder auf ihre Zimmer zurückkehren. „Mitarbeiter und Patienten haben sich vorbildlich verhalten und das Gebäude verlassen beziehungsweise sich in einen sicheren Bereich gebracht“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Der Sachschaden im Technikraum kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.