Polizei ermittelt nach Schlägerei

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen am Mittwochabend in der Lindauer Straße ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu. Das Trio im Alter zwischen 15 und 29 Jahren war laut Polizeibericht aufgrund einer zurückliegenden, privaten Angelegenheit zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll ein Beteiligter eine junge Frau mit der Hand und eine weitere mit einer Stange geschlagen haben. Eine der jungen Frauen habe mit einer Glasflasche in der Hand Drohungen ausgesprochen. Der Ablauf und die Handlungen der einzelnen Personen sowie die konkreten Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beteiligten wurden den bisherigen Kenntnissen zufolge allenfalls leicht verletzt.