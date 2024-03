Polizei bittet nach Fahrerflucht um Hinweise

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag an einem VW verursacht hat. Im Anschluss suchte der Unbekannte das Weite. Der VW war zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in der Kanzleistraße abgestellt. Der Unfallverursacher stieß nach Angaven der Polizei gegen die linke Fahrzeugseite des Wagens. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter der Telfonnummer 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch melden.