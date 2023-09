Pat Murphy’s Irish Pub in der Isnyer Wassertorstraße feiert runden Geburtstag. Seit 30 Jahren gibt es die kultige Kneipe von Thomas Heine und Emer Kearney schon. Auf dieses Jubiläum wollen die Betreiber gemeinsam mit ihren Gästen am Samstag, 9. September anstoßen.

Nicht zuletzt wollen sich Heine und Kearney bei allen bedanken, die ihnen schon so lange die Treue halten. Schon am Nachmittag soll es mit einem Jubiläums–Gewinnspiel losgehen, später wird Livemusik bei freiem Eintritt geboten. Zunächst gibt es als Special Guest The Highroad Pipeband, um 20 Uhr steht dann The Paul Daly Band auf der Bühne. „Genießt mit uns einen wundervollen Nachmittag und Abend und tauscht eure Erinnerungen der letzten 30 Jahre aus“, freut sich das Betreiberpaar.