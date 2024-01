Die Kommunalwahl im Juni rückt nach dem Jahreswechsel immer näher. In den nächsten Wochen stehen die Nominierungsversammlungen an, bei denen die Parteien und Vereinigungen gerne möglichst volle Listen haben wollen. Deshalb wird um jeden Kandidaten gekämpft. Auch in Isny. Um für sich zu werben, hatten am Freitag zuerst die Grünen und dann die SPD zu einem Schnupperabend beziehungsweise Meinungsaustausch eingeladen.

Nachdem die Freien Wähler Isny kürzlich ihre Standpunkte aufgezeigt hatten und um Kandidaten warben, waren am vergangenen Freitag hintereinander Grüne und SPD dran, nach Namen und Gesichtern zu schauen, die sich politisch in der Stadt engagieren könnten. Wer wollte, konnte beide Veranstaltungen besuchen und im direkten Vergleich für sich abwägen, wem er persönlich zugeneigter ist.

Erst waren die Grünen in kleinen Saal im Kurhaus dran. Das Selbstbewusstsein hat die Fraktion nach ihrem Erfolg, auf Anhieb vier Sitze verbucht zu haben, durch die vergangenen Jahre getragen, allerdings haben bereits zwei der vier Räte angekündigt, nicht wieder antreten zu wollen. Die Position zu bewahren, wird also eine echte Aufgabe.

Karl-Heinz Hekler gab den etwa 20 Interessierten zunächst einen Crashkurs zur anstehenden Kommunalwahl und darüber, wie wichtig es vor allem sei, die Kandidatenlisten vollzukriegen. „Es kommt auf jede Stimme an“, sagte Hekler. 22 Plätze sind im künftigen Gemeinderat zu vergeben, die Abschaffung der unechten Teilortswahl macht den Wahlsonntag noch einmal interessanter.

Der SPD-Ortsverein traf sich zum Meinungsaustausch im Gasthof Engel. (Foto: Michael Panzram )

Politische Landschaft „bedrohlich“

Jörg Lausch, der mit Dorothée Natalis den Ortsverband Isny/Argenbühl leitet, gab einen kleinen Einblick in die politische Überzeugung der Grünen. „Warum sind wir hier?“, stellte er als Frage voran - und beantwortete diese mit zahlreichen Beispielen und einem allgemeinen Hinweis: Die politische Landschaft sei „bedrohlich“, gab er zu und meinte damit den Einfluss der AfD.

Bei der SPD durfte der Ortsvereinsvorsitzende Jan Zingg im Gasthof Engel ebenfalls etwa knapp 20 Teilnehmer begrüßen. Die Sozialdemokraten haben bei der jüngsten Wahl gleich drei Sitze eingebüßt und wollen wieder zulegen. Bei den aktuell vier Fraktionsmitgliedern ist noch nicht klar, ob alle weitermachen. Definitiv seinen Abschied angekündigt hat noch keiner der vier Männer.

„Je mehr wir sind, desto mehr Kraft haben wir im Gemeinderat“, machte der Fraktionsvorsitzende Edwin Stöckle klar. Desto leichter sei es auch, politische Mehrheiten zu bekommen. Wichtig sei zudem, mehr Druck auf die Verwaltung auszuüben. Gerade bei sozialen Themen. Dass dies bitter notwendig ist, verdeutlichte eine Frage an die Mandatsträger, warum die SPD gerade in diesem Bereich in Isny nicht wahrgenommen werde.

Dass die Suche nicht einfach ist, verdeutlichte Zingg, als der Ruf nach jüngeren und weiblichen Kandidaten laut wurde. „Kommunalpolitik braucht Zeit“, sagte er. Das sei gerade für junge Menschen schwierig. Im offenen Meinungsaustausch wurde danach immerhin deutlich, dass die SPD auch Themen erkennt und diskutiert, die die jüngere Bevölkerung betreffen.