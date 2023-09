Wer in den vergangenen Wochen, von der Bundesstraße 12 kommend, nach Isny in die Maierhöfener Straße eingebogen ist, dem sind sehr früh drei aufeinander gestapelte Würfel begegnet, die mit Bildern von Otl Aicher versehen sind. „Die Würfelstelen sollen dem Besucher ein ,Willkommen in Isny’ signalisieren“, erklärt Ordnungsamtsleiter Klaus Hägele auf Nachfrage. Vier weitere würden an neuralgischen Punkten bis zum kommenden Frühjahr folgen.

Otl Aicher hinterlässt, nachdem im vergangenen Jahr sein 100. Geburtstag groß gefeiert wurde, nicht nur in den Köpfen seine Spuren in Isny. Das Erscheinungsbild, das der berühmte Gestalter vor rund 50 Jahren für Isny entwickelt hat, sei jetzt auch im Innenbereich der Stadt zu sehen, erklärt Isny–Marketing–Geschäftsführerin Karin Konrad. Die Aicherschen Bildzeichen, streng in Schwarz und Weiß gehalten, bildeten demnach den markanten Kern im gesamten visuellen Auftritt der Stadt Isny und tauchten nun auch wieder verstärkt im Isnyer Stadtraum auf.

Insgesamt sind fünf Stelen geplant

Etwa mit der Würfelstele in der Maierhöfener Straße. Diese sei, so informiert Hägele, ein Teil des Integrierten Besucherleitsystems der Stadt Isny. Dazu gehörten beispielsweise auch die Stelen auf dem Marktplatz, die neuen Fahnen, Isny–Oval–Schilder, Wegweiser, sowie Übersichts– und Parkplatzschilder.

Bis Frühjahr 2024 sollen insgesamt fünf solcher Stelen entstehen. Ursprünglich angedachte Standorte hätten teils nicht verwirklicht werden können, aufgrund gesetzlicher Vorgaben des Straßenverkehrsgesetzes. Daher seien alternative Standorte ausgewählt worden, die in der Zuständigkeit der Stadt als örtliche Verkehrsbehörde lägen.

Gespräche mit Grundstückseigentümer

Noch dazukommen, sagt Hägele, würden folgende Standorte: am Ortseingang von Kempten, wo bisher schon Ortseingangsbeschilderung war, in der Leutkircher Straße vor der Einmündung Nordtangente, in der Lindauer Straße — es müssten allerdings noch Gespräche mit dem Grundstückseigentümer erfolgen — und am Regenüberlaufbecken Rotmoos. Ein Einzelwürfel sei zudem auf dem Kreisverkehr am Isnymarkt vorgesehen.

Insgesamt 238.000 Euro seien für das Beschilderungskonzept angemeldet worden, sagt der Ordnungsamtsleiter. Im Jahr 2020 habe die Stadt dafür aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm 119.000 Euro zugesagt bekommen.

Hinweisstelen, ganz im Sinne von Otl Aicher stehen im Stadtraum und weisen den Weg. Nicht laut, sondern fein ins Stadtbild eingebaut, immer im Doppelpack. Die weiße Stele bringt die nötigen Informationen, die schwarze Stele mit Aichers Bildzeichen der markanten Gebäude bildet den emotionalen Zwilling. Erklärt Karin Konrad den tieferen Sinn der Stelen

Würfelformationen mit den Bildzeichen setzten an den Stadteingängen einen für Isny typischen Akzent.