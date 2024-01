Die Organisatoren der Kundgebung für Demokratie und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus auf dem Isnyer Marktplatz haben eine positive Bilanz gezogen. „Ich war total beeindruckt und geflasht“, sagte Günther Scholze am Montagvormittag - nach mehr als ereignisreichen Tagen für ihn und seine Mitstreiter.

So einen Menschenauflauf wie am vergangenen Samstag hat Isny seit den Protesten gegen die drohende Krankenhausschließung vor mehr als zehn Jahren nicht mehr erlebt. Während die Polizei von etwa 500 Teilnehmern auf dem Marktplatz ausging, glaubt Organisator Günther Scholze, dass es deutlich mehr waren, vielleicht sogar doppelt so viele. Unabhängig von der Zahl derer, die sich um 11 Uhr mitten in der Stadt versammelten, war Scholze einfach nur glücklich:

Es hat sich gelohnt. Das war mehr, als ich erwartet habe. Günther Scholze

Eine Woche zuvor entstand in ihm die Idee, auch in Isny eine Kundgebung durchzuführen. Schon lange stoße ihn die Politik der AfD auf, sagt Scholze. Als zuletzt aber das Geheimtreffen in Potsdam, auf dem über die Abschiebung von Migranten im großen Stil diskutiert worden war, bekannt geworden sei, habe es ihm endgültig gereicht.

Schnell habe sich großes Interesse gezeigt

Bestärkt durch die vielen bundesweiten Demonstrationen der jüngsten Zeit habe er beschlossen, auch in Isny ein Zeichen setzen zu wollen. Irene Schauer, Jan Zingg und Peter Clement hätten zu denjenigen gehört, die er zuerst mit seinen Gedanken konfrontiert habe. Schnell habe er gemerkt, dass da großes Interesse ist. Und so kamen die Dinge ins Rollen. „Was auf mich zukommen würde, habe ich nicht geahnt“, blickte Scholze auf die vergangene Woche zurück.

Am Montag stand der Plan, gemeinsam mit Clement als Organisator aufzutreten und die Kundgebung anzumelden. Daraus folgte ein ganzer Strauß an Aufgaben und Fragen. Welche Organisationen machen mit? Wer tritt als Ordner auf? Sollte Musik gespielt werden? Wo kriegen wir ein Podium her?

Seine Gedanken teilte Günther Scholze in dieser Phase auch im Internet mit vielen Mitmenschen. „Bin gespannt, ob ich alleine bin“, schrieb er auf einer beliebten Facebook-Seite, in der sich tausende Isnyer tummeln. Die Antwort am späten Samstagvormittag fiel deutlich aus: Er war nicht allein. Ganz und gar nicht. Nach und nach füllte sich der Marktplatz mit Menschen, die mit Scholze und Clement ein Zeichen für die Demokratie und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus setzen wollten.

Flugblätter auf Marktplatz ausgelegt

Ein paar wenige, berichtete der Organisator, hätten sich auch über die Veranstaltung aufgeregt. Er habe Gesichter gesehen, die er definitiv der AfD zuordne. Zudem seien am Morgen einige Flugblätter am Marktplatz ausgelegt worden, auf denen stand: „Ungeimpft = Rechtsextrem. Unbequem = Rechtsextrem, AfDler töten = Das heutige Deutschland. Wie damals: Regieren durch Spalten und Angstmacherei!“ Diese habe er aber vor Beginn der Kundgebung eingesammelt, sagte Scholze.

Die etwas mehr als einstündige Demonstration sei danach sehr gut verlaufen. Es habe großartige Redebeiträge gegeben, freute sich Scholze. Überwältigt war er von den Reaktionen während und nach der Kundgebung. Es seien viele Menschen auf ihn zugekommen und hätten ihn umarmt und ihm gedankt, die er gar nicht gekannt habe. Besonders schön sei auch gewesen, dass seine Familie stolz auf ihn gewesen sei.

Beflügelt vom Erfolg dieser Kundgebung planen Günther Scholze und Co. schon weiter. Konkret haben sie zwar noch kein Datum im Kopf, sehr wohl soll es aber zu gegebener Zeit noch einmal eine Demonstration in Isny geben. Eventuell ja, wenn im Herbst mehrere Landtagswahlen anstehen, bei denen die AfD im Moment in den Umfragen führt. Dagegen solle dann auch in Isny wieder ein Zeichen gesetzt werden.