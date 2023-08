Diese Musik gefällt zwar nicht jedem, trifft aber den Nerv von vielen Menschen — der Bastard–Pop von Rainer Von Vielen, der am Dienstagabend zusammen mit der Band Orange das Zirkuszelt zum Kochen brachte. Dabei waren in der ausgebuchten Arena so gut wie alle — vom Kind bis zu Älteren, die sich diese Mega–Show auf dem 40. Isnyer Theaterfestival nicht entgehen ließen. 90 Minuten nonstop präsentierten sie das aktuelle Album „Bounka“ und Viz Michael Kremietz als Special Guest.

Es ist dunkel im Zelt, während die Fans mittlerweile dicht an dicht stehend auf die Band warten. Auf Magnus Dauner, Jürgen Schlachter, Marcus Wichmann, Stefan Wöhrle und natürlich Rainer Hartmann. Doch bevor das ganz große Spektakel startete, gab es ein Intro. Denn nichts ist mehr so wie gestern. Auch bei Orange nicht. Dem Wangener Multiinstrumentalist Viz Michael Kremitz gebührte der Auftakt mit einer mystisch–hypnotischen Inszenierung, getragen von Didgeridoo–Vibes und einer Kostümierung in schwarzer Kutte mit grell leuchtender Strahlenkranzmaske. Entfernt erinnernd an das Bild eines Zen–Mönchs.

Wild tanzend, singend und spielend

Der Sound aus Elektro–Beat und hämmernden Trommelrhythmen befeuerte dieses Erleben ekstatischer, nicht abreißender Grooves. „Tanz, tanz! Um den Feuerbaum, tanz!“ ist das Motto des Abends und diesen Hype erfüllte Orange. Das Gefühl, mit allem und jedem eins zu sein, ist Rainer Von Vielens Botschaft und die setzt er eins zu eins um.

Wild tanzend, singend und spielend. Wie es die meisten von ihm und seinen diversen Auftritten gewohnt sind. Nur dieses Mal mit Orange tönte ihr Gig dann doch anders. Orange, seit über 20 Jahren immer noch dabei, mit einem Cocktail aus World Beat, Tribal Dance und Fusion Electro Percussion, entzündete über 90 Minuten ein Feuerwerk aus handgemachten Trommelrhythmen, die das Zeug zum Transzendentalen haben.

Es mag an rituelle indigene Klangmuster mit passender Musikvisualisierung in der Art einer Liquid Light–Show, projiziert auf den Bühnenhintergrund, erinnern, das aber im 21. Jahrhundert angekommen. Das sich optisch ständig neu wandelnde Motiv eines Schmetterlings, später durchkreuzt von einem metallischen Stachelfisch, ist von magischer Leichtigkeit und bleibt nie greifbar. Was den Spirit ausmacht, ist das ewige Angetrieben sein, das Gefühl von Befreiung zumindest für die Dauer des Konzerts.

Es geht um das Sein

Tragen sie zu Beginn noch die für Orange charakteristischen Elefantenmasken als deren Krafttier, gibt sich von Vielen dann doch als der zu erkennen, der er ist — als der Stimmakrobat und Anheizer, als einer, der so unverschämt gut Mundharmonika spielt, dass einem die Spucke weg bleibt.

Und als einer, bei dem man sich zwischendrin fragt, wie er diesen Sprint körperlich bewältigt. Es muss die Ekstase vieler sein, die sich diese Frage auf dem wabernden Dancefloor gar nicht erst stellen. Orange geht es um das Sein, um das Jetzt in Tracks wie „Zen Zero“ oder „Beja Kula“. Sie haben die Sonne mitgebracht und egal, wer wo geboren ist, sie sind alle eins.