Oma lebt im Heim nochmal so richtig auf

Traut vereint bei Kaffee und einer Jubiläums–Kuchentafel saß Großfamilie Heine im Vereinsheim der Gartenfreunde zusammen — mit Kindern, Enkeln und Urenkeln. Anlass der trauten Familienfeier war laut Pressemitteilung der dankbare Rückblick auf 90 arbeitsreiche, treu für ihre Familie sorgende Mutter und Oma Frieda Heine. Der Bürgermeister gesellte sich zur Kaffeerunde um teilzunehmen am Erzählen aus der langen Lebensgeschichte der Jubilarin. Persönlich überbrachte er Frieda Heine die Glückwünsche der Stadtverwaltung mit Blumen, außerdem die Urkunde des Herrn Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Frieda Heine geborene Frank ist in Bad Saulgau geboren und in einer großen Familie aufgewachsen. Nach der Schule musste Tochter Frieda „in Stellung“ nach Stuttgart in einen großen Haushalt um dort zu helfen und um ein bisschen Geld zu verdienen — der fast übliche Weg junger Frauen in den Nachkriegsjahren. Anfang der 1950 er Jahre hat sie den jungen Isnyer Martin Heine kennengelernt. 1954 wurde in Isny geheiratet.

Das junge Paar fand Wohnung und Arbeitsmöglichkeit in Kleinweiler–Hofen in der Spulenfabrik Emil Adolf. Anfang der 1960 er Jahre zogen sie nach Isny in die Amannstraße. Vor den Kindererziehungsjahren fand Frieda Heine Arbeit in der Großmetzgerei Kurringer. Vier Kinder hat das Ehepaar Heine miteinander großgezogen, zwei Mädchen und zwei Buben. Der Ehemann Martin arbeitete in der Auto–Lackierwerkstatt Pfiffner, später noch viele Jahre bis zum Rentenbeginn in der Firma Motan. Der schwerste Schicksalsschlag war der ganz überraschende Tod des erst siebenjährigen Sohnes Herbert im Jahr 1970. „Da hab ich viele Jahre gebraucht um diesen furchtbare schweren Schmerz einigermaßen zu verkraften“, erinnert sich die Jubilarin. Nach den Kindererziehungsjahren arbeitete die Jubilarin noch viele Jahre bis zur Rente bei der Firma Dethleffs. Martin Heine, der treusorgende Ehemann und Vater sei 2010 verstorben.

Die Mutter blieb danach noch 12 Jahre allein und oft einsam in ihrer Wohnung, besucht von den Kindern und Enkeln. Das Alleinsein und die nachlassende Gesundheit machten Frieda Heine zusehends zu schaffen, so dass sich die Kinder vor einem Jahr um einen Heimplatz bemühen mussten — und ihn im Haus St. Elisabeth auch fanden. Im Heim hat sich Frieda Heine gut eingelebt und kann sich sogar noch ein bisschen nützlich machen für so manche hilfsbedürftigen Mitbewohner — und lebt dabei sogar nochmal richtig auf. Diesem Eindruck der Kinder kann sich die Jubilarin gerne anschließen. „Ich fühle mich fast wie zuhause, weil im Heim immer etwas geboten ist und Leute da sind mit denen man sich unterhalten kann.“