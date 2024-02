Isny

Ohne Versicherungs mit gestohlenem E-Roller unterwegs

Isny

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer war am Montagmittag in der Mühlbachstraße ohne entsprechende Versicherungsplakette an seinem Fahrzeug unterwegs. Das teilt die Polizei mit.