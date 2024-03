Ohne Licht und unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot muss ein 19-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeireviers Wangen am Mittwoch kurz vor 21 Uhr im Stadtgebiet mit seinem E-Scooter gestoppt haben. Das teilt die Polizei mit. Der Mann fiel den Beamten auf, weil er ohne Licht und mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten sie zudem eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest. Nachdem ein Drogenvortest auf mehrere Drogenarten angeschlagen hatte, musste der 19-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Im Nachgang konnte der Mann ein gültiges Versicherungskennzeichen vorzeigen, das er lediglich noch nicht am Scooter angebracht hatte.