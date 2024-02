Isny

Ohne Führerschein unterwegs

Isny / Lesedauer: 1 min

Ein 18-Jähriger war am Mittwochnachmittag bei Kleinhaslach mit einem Motorrad auf dem Gehweg an der Salzstraße unterwegs. Dies wurde durch eine Streife des Polizeireviers Wangen beobachtet, weshalb der Motorradfahrer genauer in Augenschein genommen wurde, wie die Polizei mitteilt.