Lange sah es so aus, als würde die Geschichte der Offenen Behindertenarbeit (OBA) in Isny zu Ende gehen. Ein neuer Vorstand war ein ganzes Jahr über einfach nicht zu finden. Doch dann fruchtete endlich ein öffentlicher Aufruf der OBA-Verantwortlichen im zurückliegenden Sommer. Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag wurde im Kurhaus ein neuer Vorstand mit Stefan Rimmele an der Spitze gewählt.

Für Otto Ziegler war der vergangene Samstag ein „bewegender Moment“. Er, der die OBA vor knapp drei Jahrzehnten ins Leben gerufen hat, als Vordenker und Vorsitzender fungierte und dafür Sorge trug, dass die Inklusion gelebt wird, hatte befürchten müssen, dass er in diesem Herbst zu einer Sitzung kommt, bei der die Vereinsauflösung beschlossen würde.

Ein Jahr Suche nach neuer Spitze

Ein Jahr lang hatte er, nachdem er seinen Rückzug angekündigt hatte, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Frank Höfle nach Nachfolgern gesucht. Lange vergeblich. Auch ein Brandbrief an die Mitglieder brachte nicht den gewünschten Erfolg ‐ bis sich schließlich doch noch Kandidaten meldeten, die bereit waren, die aufgehenden Lücken zu schließen und zu einer Mitgliederversammlung eingeladen werden konnte.

„Das freut mich sehr“, sagt Ziegler über das, was die Versammlung dann hervorbrachte: eine neue Vereinsspitze. Stefan Rimmele übernimmt die Verantwortung und folgt auf Ziegler als Vorsitzender, Sven Stöckle ist neuer Stellvertreter und folgt auf Höfle, dazu kommt Schriftführer Kai Horlacher, der das Amt von Gabriele Köppel-Schirmer übernimmt. Zusätzlich wurden in Dieter Roth und Christine Kempfle zwei weitere Beisitzer gewählt. Der Rest des Vorstands bleibt unverändert, weil die nächsten turnusgemäßen Wahlen erst im Jahr 2025 anstehen. Verabschiedet wurde neben Ziegler, Höfle und Köppel-Schirmer auch Siegfried Felfernig.

Offene Behindertenarbeit Isny: Aufbruch in eine neue Zukunft

„Aufbruchstimmung“ habe er gespürt bei der Versammlung im kleinen Saal des Kurhauses, sagt Ziegler. Es war das Signal, das er sich so sehr gewünscht hatte. Denn die Arbeit der vergangenen knapp drei Jahrzehnte einfach nur zu Ende gehen sehen, wollte er natürlich keinesfalls. So sieht er die OBA in eine neue Zukunft aufbrechen.

Dass der Verein lebt, zeigten ihm auch die etwa 60 Mitglieder, die zu der Versammlung kamen. „Die Resonanz war wahnsinnig“, gibt Ziegler seine Eindrücke des Nachmittags wider. So kann er sich jetzt auf das kommende Jahr freuen, in dem die OBA ihren 30. Geburtstag feiern darf und der Verein sein 15-jähriges Bestehen.

An der Spitze der OBA wird in dem Jubiläumsjahr der neue Vorsitzende Stefan Rimmele stehen. Der in Kempten lebende Rimmele ist in Argenbühl aufgewachsen und seit 27 Jahren Mitglied in der Offenen Behindertenarbeit in Isny. „Ich will, dass der Verein auf jeden Fall weiterbesteht“, nennt er als erste Motivation, sich für das Amt zur Verfügung gestellt zu haben. Er wolle, „dass Behinderte eine Stimme haben, die gehört wird“. Zwar hat Rimmele schon ein paar Ideen, wie er die OBA gestalten will. Konkret wird er zu so einem frühen Zeitpunkt aber noch nicht. Zunächst einmal stehe im Vordergrund, sagt der OBA-Vorsitzende, dass sich der neue Vorstand finde.