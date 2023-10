Kehrtwende

Magenreuter doch einziger Bürgermeisterkandidat in Isny

Isny / Lesedauer: 1 min

Rainer Magenreuter (Foto: Oliver Kral )

Kurz sah es danach aus, als würde es zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Isny geben. Doch am Ende steht nur der Name von Rainer Magenreuter auf dem Wahlzettel.

Veröffentlicht: 17.10.2023, 18:42 Von: Michael Panzram