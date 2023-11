Nur der FC Isny trotzt den Wetterbedingungen

In der gesamten Fußball-Kreisliga A3 sind am Wochenende die Partien des 15. Spieltags witterungsbedingt ausgefallen. In der ganzen Liga? Nein! Der Kunstrasen des FC Isny erwies sich sozusagen als gallischer Rasen und trotzte Schnee und Kälte. Die Gastgeber gewannen gegen die SGM Beuren/Rohrdorf mit 3:1 und sprangen auf Rang eins.

Der Schnee wurde vom Kunstrasen an die Seite geschippt, einige Spieler liefen mit Handschuhen auf, auch Schiedsrichter Manuel Lang hatte seine Hände winterfest eingepackt. Die Zuschauer, teils dick vermummt, doch das Derby wollten sich viele nicht entgehen lassen. Die Mannschaft von FCI-Trainer Misel Saric machte in der ersten Halbzeit nach Startschwierigkeiten Druck, traf jedoch das Tor nicht.

Erst der 17. Spieltag, dann der 16.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Denis Greiter brachte den Favoriten in Führung (52.). Isny hätte die Führung ausbauen können, ein Treffer von Nebojsa Arbutina wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Stattdessen glichen die Gäste in der 76. Minute durch Alexander Metzler aus. Die Antwort des FCI folgte prompt: Feras Aljedian (80.) und Gökhan Bayrak (85.) schossen Isny zum Sieg und zur Tabellenführung.

Geplant sind übrigens noch zwei Spieltage in diesem Jahr. Am kommenden Sonntag wird der 17. Spieltag vorgezogen, ehe am 9. und 10. Dezember noch der 16. Spieltag auf dem Plan steht. Vielleicht mit mehr gallischen Dörfern - oder Kunstrasen.