NTA Isny stellt Ausbildungen bei Info-Nachmittag vor

Naturwissenschaft erleben und Ausbildungsangebote kennenlernen können Jugendliche und ihre Eltern bei einem Info-Nachmittag der NTA Isny. Die Einrichtung stellt am Freitag, 24. November, von 13 bis 16 Uhr ihre vier Berufskollegs in den Bereichen Biotechnologie, Chemie, Pharmazie und Informatik vor.

Am Info-Nachmittag erfahren Interessierte Wissenswertes über die vier Ausbildungsrichtungen der naturwissenschaftlich-technische Akademie (NTA) Isny. Die Besucherinnen und Besucher können Fragen stellen, sich selbst ein Bild machen, sich über die Berufs- und Karrierechancen nach einer naturwissenschaftlichen Ausbildung informieren und unter Anleitung an kleinen Live-Experimenten teilnehmen. Führungen in den Lehrräumen und Laboren finden stündlich um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr statt.

Die NTA Isny bildet junge Menschen in staatlich anerkannten und praxisorientierten Berufskollegs zu biotechnologischen, chemisch-technischen, pharmazeutisch-technischen und informationstechnischen Assistenten aus. Zudem ist es möglich, parallel zur Ausbildung die Fachhochschulreife zu erwerben.