NTA in Isny setzt auf Netzwerkarbeit

Mit ihren vier staatlich anerkannten Berufskollegs ist die Naturwissenschaftlich-Technische Akademie (NTA) in Isny im September ins neue Schuljahr gestartet. Hinter Geschäftsführer Joachim Dufner und Gesamtschulleiter Kurt Grillenberger liegt zwar eine Anmeldephase, die sie nicht zufriedengestellt hat, gleichzeitig blicken sie aber optimistisch nach vorn. Mit verstärkter Netzwerkarbeit wollen sie noch präsenter werden und die Akademie voranbringen.

Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, antwortet Joachim Dufner auf die Frage, ob er zufrieden sei mit den Anmeldezahlen für das neue Schuljahr an der NTA.

Konkreter wird der Geschäftsführer in seinen Angaben nicht. Nicht wie erhofft gelaufen ist auch der Plan, im September in fünf Fachrichtungen zu starten. Doch die Idee, künftig auch Umwelttechnik anzubieten, scheiterte daran, dass die NTA nicht sicher sein konnte, ob sie dafür dauerhaft eine staatliche Förderung bekommt. Ganz aus dem Blick verlieren will die Akademie dieses Zukunftsthema aber auf keinen Fall. „Umwelttechnik spielt eine große Rolle“, sind Dufner und Grillenberger überzeugt. Deshalb werde der Bereich künftig nur vertiefend innerhalb der anderen Fachrichtungen angeboten.

Nachhilfeprogramme wegen Coronadefiziten

Apropos vertiefend: Inhaltlich werde viel getan, dass sich alle Schüler in den vier Bereichen Biotechnologie, Chemie, Informatik und Pharmazie wohl fühlen. Zu Beginn des Schuljahrs habe nicht nur der obligatorische Kennenlerntag stattgefunden, sondern gleich auch noch einer, der unter dem Motto „Lernen lernen“ stand. Dort wurden zum Beispiel individuelle Lernapps vorgestellt. Weitere Tage dieser Art seien über das ganze Schuljahr verteilt geplant, sagt Dufner.

Es sollen an der NTA nicht nur Fachkenntnisse vermittelt werden, betonen Geschäftsführer und Gesamtschulleiter, sondern auch sogenannte Softskills. Es gebe Zusatzangebote, mit denen Zertifikate erworben werden können, die in einer Bewerbung einen Mehrwert bedeuten. In umfangreichen Nachhilfeprogrammen könnten zudem Coronadefizite aufgearbeitet werden. Diese würden von Lehrern, aber auch von älteren Schülern, die dann als Mentoren fungieren, verantwortet.

Möglich sei auch, durch das Erasmusprogramm für mehrere Wochen ins Ausland zu gehen, um dort Einblicke in Firmen zu bekommen. Zuletzt seien Schüler aus Isny in Kroatien und Frankreich gewesen, erzählt Grillenberger. Neben inhaltlichen Entwicklungen hat die NTA auch bei der Infrastruktur zugelegt. In den vergangenen zwei Jahren sei zum Beispiel ein sechsstelliger Betrag investiert worden, sagt Dufner, vor allem die EDV. „Das ist für uns ein großer Sprung“, sagt der Geschäftsführer. Dazu hätten sie aus aufgelösten Coronalaboren diverse Gerätespenden für die Bereiche Biotechnologie und Chemie bekommen. Die Rahmenbedingungen seien in Isny also gut.

Sehr gute Karrierechancen

Dass die NTA auf einem guten Weg ist, merken die Verantwortlichen auch durch ihr Umfeld. „Wir haben Anfragen ohne Ende“, sagt Grillenberger. Firmen würden sich schon ganz früh im Schuljahr erkundigen, wer sich gerade angemeldet und frisch begonnen habe. In allen Bereichen werde händeringend nach Mitarbeitern gesucht. Um Schüler frühzeitig zu binden, würden dann auch mal Stipendien vergeben, verknüpft mit einer Übernahmegarantie. „Die Karrierechancen hier sind sehr gut“, sagt Dufner. Manche aus Isny hätten es schon in Führungsebenen geschafft, ergänzt Grillenberger. Gerade erst habe er eine Mail eines früheren Absolventen bekommen, in der dieser ihm erzählt habe, dass er gerade seine eigene Firma gründet.

Immens wichtig sei es für die Akademie, ein gutes Netzwerk zu haben. Deshalb mache die NTA verstärkt Werbung für sich ‐ und das möglichst an den entscheidenden Stellen. So ist die Akademie natürlich bei der Jobbörse im Kurhaus präsent gewesen, hat demnächst einige Berufsberater aus der näheren Umgebung zu Gast, plant schon den nächsten großen Tag der Ausbildung (16. März 2024) und will davon Mitte November sogar eine kleinere Variante in Form eines Infonachmittags anbieten. Viel gehen Grillenberger und Co. auch in Schulen, um dort die Berufskollegs vorzustellen, gleichzeitig kommen auch ganze Schulklassen nach Isny, um sich Informationen vor Ort zu holen und den Campus kennenzulernen. „Den chemischen Funken überspringen lassen“, nennt es Grillenberger.