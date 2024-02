Normas Neubaupläne in Isny nehmen wichtige Hürde

Die Neubaupläne des Lebensmitteldiscounters Norma in Isny haben eine wichtige Hürde genommen. Der Gemeinderat stimmte der Änderung des Bebauungsplans zu, der den Bolzplatz an der Felderhalde betrifft, auf dem der Supermarkt entstehen soll. Der Entscheidung voraus ging eine intensive Diskussion, in der zahlreiche Bedenken gegen das Projekt vorgetragen wurden.

Nachdem Norma in Isny sich am bisherigen Standort in der Maierhöfener Straße nicht weiterentwickeln kann, wurde das Unternehmen auf der Suche nach einer Alternative nur wenige hundert Meter entfernt fündig. Die evangelische Kirche erklärte sich bereit, eine ihrer Hospitalstiftung gehörende Wiese an der Felderhalde für die Pläne Normas zur Verfügung zu stellen.

Warum die Kirche sich so entschied, erklärte sie den Anwohnern erst in der vergangenen Woche ausführlich in einem Brief. Darin schrieb sie unter anderem, dass die Argumente für das Gemeinwesen höher gewichte als die der Anwohner. Deshalb befürworte sie die Ansiedlung des Supermarkts.

Neuer Markt soll doppelt so groß werden

Einige Anwohner waren am Montagabend zur Sitzung des Gemeinderats in den großen Sitzungssaal gekommen, um ihre Bedenken gegen die Pläne vorzutragen. Kristin Höfle empfand sie als „nicht ausgereift“ und sah das Vorhaben als „sehr kritisch“ an, Frank Höfle wiederum verwies auf das kleine Biotop, das er dort geschaffen habe. Er bat die Planer deshalb darum, „erträglich“ zu bauen. Auch Isnyer, die nicht unmittelbar von dem Neubau betroffen wären, meldeten sich zu Wort: Alexander Ort und Paul Rupf-Bolz wunderten sich beide darüber, dass nicht zweigeschossig geplant werde. „Die Stadtplanungspolitik in Isny ist etwas eigenartig“, sagte Rupf-Bolz.

Nach den Stellungnahmen aus dem Publikum erklärten die städtische Baurechtsexpertin Andrea Käser und Norma-Expansionsleiter Daniel Zettler die Pläne und die Gründe dafür. „Es ist höchste Zeit für die Firma Norma, sich in Isny größer und wettbewerbsfähiger aufzustellen“, machte Zettler deutlich und verwies darauf, dass der vor 19 Jahren am aktuellen Standort eröffnete Markt nur 690 Quadratmeter Verkaufsfläche und 90 Quadratmeter Nebenfläche zur Verfügung stünden. Das sei dauerhaft zu wenig und zum Nachteil von Kunden und Mitarbeitern.

Der neue Markt auf dem Bolzplatz an der Felderhalde soll deutlich größer werden. Geplant ist ein eingeschossiger Bau mit etwa 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche, 315 Quadratmeter Nebenfläche, eine Bäckerei mit Café und insgesamt etwa 70 Stellplätze. Käser erklärte, dass sich die Räte schon jetzt eine versiegelte Fläche vorstellen müssten, da die Kirche für die Wiese ein Baurecht für vier Wohnhäuser besitze. Zudem betonte sie, dass an diesem Abend nur darüber abgestimmt werde, ob der Bebauungsplan in ein Sondergebiet geändert wird, damit der Bau eines Supermarkts überhaupt grundsätzlich möglich ist. Alle anderen Fragen würden erst Gegenstand des Genehmigungsverfahrens werden.

Viele Bedenken

Aus den Reihen des Gemeinderats hagelte es danach Bedenken. Claus Zengerle (FW) wünschte sich eine zweigeschossige Bebauung mit Wohnungen auf dem Markt - das wiesen die Verantwortlichen aber als zu teuer zurück, Edwin Stöckle (SPD) und Dorothée Natalis (Grüne) wollten unbedingt einen Holzbau - das sei auch der Willen der Stadtverwaltung, sagte Käser. Gebhard Mayer (FW) erklärte, er mache sich Sorgen darum, dass „unsere Innenstadt davon nichts hat“ und werde sich deshalb enthalten, Claudia Müller war die „extreme Belastung“ für das Wohngebiet in den vergangenen Wochen ein Dorn im Auge, Müllers Fraktionskollegin Petra Eyssel würde lieber die grüne Wiese erhalten wollen.

Alexander Sochor (CDU) wünschte sich eine Suche nach einem anderen Standort für den Markt:

Ich habe ein bisschen Bauchweh, da wird mehr Verkehr und mehr Lärm sein. Alexander Sochor

Sochors Fraktionskollege Peter Manz nahm als Anwohner und Stadtrat quasi eine Doppelrolle ein. Er sehe den Neubau mit „erheblichen Einschränkungen für die Anwohner verbunden“, erklärte er. Hospitalpfleger Dirk Holst war ebenfalls in der Sitzung und nahm kurz Stellung zur Sicht der evangelischen Kirche. Diese habe aktuell keine konkreten Pläne für die eigene Bebauung der Wiese.

Weil sie offenbar spürte, dass die Stimmung gegen die Norma-Pläne zu kippen drohte, fragte Miriam Mayer (FW) bei Zettler nach, was das Unternehmen vorhabe, wenn der Antrag abgelehnt werden würde. „Mit dieser Situation haben wir uns noch nicht im Detail beschäftigt“, antwortete der Expansionsleiter. Nach langer Diskussion stellte Bürgermeister Rainer Magenreuter, der das Projekt grundsätzlich befürwortet, zur Abstimmung. Neun Räte stimmten für die Änderung des Bebauungsplans, fünf dagegen, sechs enthielten sich. Damit war der Antrag mit einem kunterbunten Ergebnis angenommen.