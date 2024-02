Norma will in Isny an neuem Standort bauen

Der Bolzplatz an der Felderhalde in Isny könnte bald Geschichte sein, denn der Lebensmitteldiscounter Norma plant auf dem Grundstück einen Neubau. Damit das Projekt realisiert werden kann, braucht es eine Änderung des aktuellen Bebauungsplans. Am Montag will der Gemeinderat über die Anfrage des Unternehmens öffentlich beraten.

Norma ist in Isny mit einem Lebensmittelmarkt in der Maierhöfener Straße angesiedelt. Als der Lebensmitteldiscounter erste Überlegungen anstellte, sich an dem Standort zu vergrößern und zu erneuern, kam er vor Jahren offenbar schnell an Grenzen. Wie aus der Gemeinderatsvorlage der Stadtverwaltung hervorgeht, seien nämlich „Grunderwerbsgespräche mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke [...] trotz aller Bemühung erfolglos“ geblieben.

Auf der Suche nach einem alternativen Standort fasste Norma das Grundstück an der Felderhalde in den Blick, auf dem sich, umgeben von Einfamilienhäusern und großen Wohnblöcken, ein Bolzplatz befindet. Im Frühjahr 2022 hätten erste Gespräche mit der evangelischen Kirchengemeinde stattgefunden, der das Grundstück gehört, heißt es in der Ratsvorlage weiter. Auch zum Rathaus habe das Unternehmen den Kontakt aufgenommen. Ein Jahr später habe die Stadtverwaltung die Rückmeldung seitens der Kirche bekommen, dass diese einer Bebauung durch Norma grundsätzlich zustimme.

Kirche und Ausschuss senden positive Signale

Gleichzeitig legte der Lebensmitteldiscounter dem Bauamt ein Bebauungskonzept vor. Dieses sieht unter anderem folgende Punkte vor: 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche in eingeschossiger Bauweise, 315 Quadratmeter Nebenräume, zusätzlich zum Markt eine Bäckerei mit Café, Lärmschutz für die Anwohner, Pultdach mit Photovoltaik-Anlage, etwa 70 Stellplätze, die am Wochenende auch öffentlich nutzbar sein sollen. Dem Technischen Ausschuss sei das Konzept Ende November 2023 vorgelegt worden, heißt es in der von Baurechtsexpertin Andrea Käser erstellten Vorlage weiter.

Der Ausschuss habe „die Bebauung am Standort positiv bewertet“, jedoch diverse Anpassungen angemahnt. So sollen etwa die bestehenden Bäume und Sträucher erhalten und der Bolzplatz durch die evangelische Kirche, wenn möglich auf dem Siloahgelände, wieder hergestellt werden. Nach den Änderungen habe Norma der evangelischen Kirche das überarbeitete Konzept erneut vorgelegt. Diese habe den Plan als positiv und „als Bereicherung für den Süden Isnys eingestuft“.

Tagesordnung Gemeinderat Auf der Tagesordnung des Isnyer Gemeinderats stehen im großen Sitzungssaal am Montag, 19. Februar, ab 18 Uhr folgende Punkte: Aktueller Bericht des Bürgermeisters und Bekanntgaben, Anfragen von Stadträten, Bürgeranfragen, Bebauungsplan „Maierhöfener Straße West“ – Antrag auf Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes, erste Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ziegelstadel West II“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu – Aufstellungsbeschluss, Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ziegelstadel West II“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu sowie der erste Änderung und Erweiterung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ziegelstadel West II“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu – Aufstellungsbeschluss, zweite Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Herrenbergpark“ – Vorstellung Ergebnis der Offenlage, Fassung Änderungs- und Auslegungsbeschluss.

Am Montag will sich nun der Gemeinderat erstmals öffentlich mit den Plänen des Lebensmitteldiscounters beschäftigen. Sollte das Gremium diese ebenfalls positiv bewerten, wäre nicht nur die Zustimmung nötig, sondern auch die Änderung des aktuellen Bebauungsplans. Dieser sieht nämlich bisher lediglich Wohngebäude für das betreffende Grundstück vor und müsste in ein Sondergebiet umgewidmet werden.