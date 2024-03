Für den Langlauf-Nachwuchs des WSV Isny ging die Saison am Wochenende mit dem Finale des Geiger Cups zu Ende.

Bei Frühlingswetter ging es für die Isnyer Langläufer über die WM-erprobten Strecken von Oberstdorf. Den Auftakt machten die Schüler U9, bei denen Hugo Schubert mit Platz drei aufs Podest lief. Max Breyer (6.) und Elia Holzhäuer (9.) zeigten ebenfalls starke Leistungen im Feld der 24 Youngsters.

In der Klasse U10 verpasste Basti Mutscheller mit 0,8 Sekunden Rückstand denkbar knapp den Sieg. Ebenfalls den zweiten Platz sicherte sich Valentin Rudhart in der U12. Ole Morgenroth kam auf einen starken fünften Rang. Tim Breyer war zuvor in der U11 als Elfter über die Ziellinie geskatet.

Emilia Tasser dominiert ihre Altersklasse

Bei der U14 erkämpfte Paul Mechler den dritten Platz, Ben Sach wurde Fünfter. In der U15 dominierte einmal mehr Emilia Tasser die Konkurrenz und gewann mit zehn Sekunden Vorsprung. Bei den Jungs wurde Max Mutscheller Fünfter und Josef Frisch kam auf den siebten Platz.

Die Klassensieger Tim Paitz (Junioren) und Sigrid Mutscheller (Damen) nutzten den Wettkampf als Trainingslauf. Für Mutscheller stand am Folgetag der 57. Ganghoferlauf an, der witterungsbedingt ins WM-Stadion nach Seefeld verlegt wurde. Sigrid Mutscheller, Seriensiegerin der letzten Jahre, setzte sich früh mit einer vierköpfigen Spitzengruppe vom Feld ab.

Nach vier von sechs Runden verschärfte die Isnyerin das Tempo und blieb mit Biathlon-Profi Juliane Frühwirt vom Zoll Skiteam an der Spitze. In einem „Duell der Generationen“ hatte am Ende die 22 Jahre jüngere Biathletin mit acht Sekunden Vorsprung die Nase vorn.