Zum religiösen Leben im Allgäu gehören Kruzifixe, Madonnenfiguren und Schutzheilige in Kirchen, Kapellen und in den Bildstöcken am Weg.

Was hindert uns eigentlich daran, Allgäuer Tradition aufzunehmen und mit Kunstobjekten als weitere Lebensbegleiter zu ergänzen, so haben sich die beiden Künstlerinnen Daphne Kerber aus Bolsternang und Susanne Krämer aus Weitnau vor wenigen Jahren gefragt.

Und nachdem der Großholzleuter Ortsvorsteher Rainer Leuchtle auf Nachfrage einverstanden war, haben sie vor gut zwei Jahren auf seinem Wiesenrain am Fahrweg Richtung Wolfbühl, ein neues Bildstöckle aufgemauert.

In Bildstöcken findet sich eine Nische als Schutzraum für eine Skulptur. Die Nische bietet einerseits Schutz, verleiht andererseits der Figur auch Wertigkeit. Eine Glasplatte davor geschraubt, mache zusätzlich neugierig, sind Kerber und Krämer überzeugt. Durch die Unantastbarkeit werde der Inhalt im Empfingen des Betrachtenden zu einem den Weg begleitenden Lebensbegleiter.

Zu den Lebenswegen der Menschen

Alle paar Monate bestücken die beiden Künstlerinnen im Wechsel den Raum im Bildstöckle mit einem neuen Objekt, das aus den Gefühlen der beiden Gestalterinnen durch ihre Hände in die Öffentlichkeit, zu den Lebenswegen anderer Menschen drängt, möglichst auch deren religiöse oder gesellschaftliche Empfindungen aufnimmt.

Für Susanne Krämer war es diesmal eine kleine in die Nische gestellte Holzplatte, beschichtet mit Gips in den ein Mosaik aus 14 weißen Fließen–Bruchstücken eingedrückt ist, vier kleine braune Fliesenreste und drei blaue Glasscherben. Es scheint so, dass sie ausweichen wollen, dass sie nach oben streben, dass sie den Ausweg suchen. „Durch dieses Mosaik wurden meine eigene Sehnsucht nach einem Ausweg aus unserer vielfach schlimmen, bedrohten Welt verstärkt“, so das Empfinden der Künstlerin. „Das kleine Kunstobjekt soll den Betrachtenden hoffentlich mitnehmen in ein Gefühl der Erleichterung. Ein Gegenpool zur schweren, bedrückenden Weltsituation soll es sein“, formuliert Krämer.

Zu einem sinnhaften Ziel

Kerber fügt hinzu: „Stehenbleiben, vielleicht schmunzeln über das rätselhafte Gebilde im Bildstöckle, vielleicht einen Moment zu sich selber kommen und den Sorgen–Geist hinter sich lassen, das ist heutzutage doch auch schon etwas Gutes.“ Krämer kann sich auch gut vorstellen, dass der betrachtende Mensch in diese Bruchstücke sein eigenes Leben einbringt. Denn Leben bestehe schließlich — im Bild gesprochen — aus einem noch unfertigen Mosaik von Bruchstücken, das hoffentlich auch einem sinnhaften Ziel entgegenstrebt.“