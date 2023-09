Neuer Standort des Isnyer Weltladens sorgt auch für frische Impulse

Schon am Marktplatz weisen Plakate auf den neuen Standort hin: Innerhalb von nur einer Woche im August ist der Isnyer Weltladen von der Bahnhofstraße in die Espantorstraße umgezogen. Am Samstag feierte das ehrenamtliche Team die offizielle Eröffnung mit einem breiteren Sortiment in den neuen, größeren Räumlichkeiten der ehemaligen Igel–Buchhandlung. Mit Grußworten der Stadt, der evangelischen Kirche und aus den Reihen der Ehrenamtlichen begann die Feierlichkeit um Punkt 10 Uhr.

Wer faire gehandelte Produkte aus aller Welt sucht, wird hier fündig. Von Lebensmitteln, über Kosmetikprodukte, Deko–Artikeln, Accessoires, Schmuck, Kerzen, Spielzeug und Postkarten aus Indien, Asien, Südamerika, Mexiko und mehreren Ländern Afrikas. Besonders beliebt seien im Moment gefilzte Sitzkissen, Kaffee, Gewürze und Schokolade, sagt Cornelie Schmid, die zusammen mit einem Team aus Ehrenamtlichen den Laden am Laufen hält.

Jeder mit Leidenschaft dabei

Und nicht nur das: In den Teamsitzungen kämen ständig neue Impulse, was das Sortiment betrifft. Jeder im Team habe seine Funktion und sei mit Leidenschaft dabei. Vom Umzug in die Espantorstraße erhofft sich der Laden auch mehr Laufkundschaft, da die Lage nahe am Marktplatz und im Umfeld der anderen Geschäfte noch attraktiver sei. „Wir würden daher gerne unsere Öffnungszeiten verlängern“, sagt Schmid.

Das geht aber nur, wenn wir unser Team vergrößern können. Cornelie Schmid

Interessenten seien herzlich willkommen.

Über den Umzug seien alle Mitarbeiter froh. „Die Räume sind heller, größer, und wir haben mehr Lagerplatz“, zeigt Schmid. Rosi Boldt erzählt, wie das größte Regal von der Bahnhofstraße in die Espantorstraße kam: „Nachdem wir kein Fahrzeug hatten, in dem wir es transportieren konnten, haben zwei junge Männer, die beim Umzug geholfen haben, kurzerhand das Regal auf zwei Rollbretter gestellt und durch die Fußgängerzone hierher gefahren.“

Evangelische Kirche steht von Beginn an dahinter

Hinter dem Weltladen in Isny steht von Anfang die evangelische Kirche — allerdings in verschiedener Ausprägung. Begonnen hatte der Verkauf von fairen Produkten als ökumenischer Arbeitskreis, der eine Vitrine mit fair gehandelten Produkten im Paul–Fagius–Haus stehen hatte. Zu den Öffnungszeiten des Frauentreffs und des „Cafétreffs“ konnten die Produkte gekauft werden. „Außerdem gab es kurz vor Weihnachten einen Basar, dessen Erlöse immer für einen guten Zweck verwendet wurden“, ergänzt Josef Stuckle.

Weiter ging es mit einem eingetragenen Verein, der den Laden in den Bahnhofstraße eröffnete, bis hin zu einer selbstständigen Gruppe unter dem rechtlichen Dach der evangelischen Kirche, erinnert Pfarrer Dietrich Oehring in seiner Ansprache. Er ist überzeugt, dass Weltläden eine wichtige Rolle in der „Menschenfamilie“ spielen. Einerseits unterstützten sie konkrete Projekte in Teilen der Welt, wo es nur schwer möglich ist, einen guten Lebensstandard zu erreichen. Andererseits hielten sie das Bewusstsein wach, wie es auf der Welt aussieht, denn wer fair kaufe, sorge für ein wenig mehr Gerechtigkeit auf der Welt. Fairtrade stehe dabei vor allem für bessere Arbeits– und Lebensbedingungen für Kleinbauern und Beschäftigte in Dritte–Welt Ländern, wie Afrika, Asien und Lateinamerika.

Ein erster Antrag wurde 2016 abgelehnt

Bürgermeister Rainer Magenreuter erinnert, wie Isny zur Fair–Trade–Stadt wurde. Schon 2016 hatte demnach die SPD–Fraktion einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, aber blieb damit erfolglos. Denn wenn sich nicht von der Basis her die Geschäfte, Gastronomen, Bürger und Institutionen hinter das Projekt stellten, so die damalige Meinung der Räte, habe es keine Zukunft.

Am 7. November 2020 bekam Isny die Auszeichnung als Fair–Trade–Stadt nach verstärktem Engagement der Steuerungsgruppe verliehen und darf das Siegel zwei Jahre tragen, danach erfolgt jeweils eine Neuzertifizierung. Nachdem sich in Isny mehrere Geschäfte, Gastronomen, die Schulen und öffentliche Institutionen dazu bekennen, fair gehandelte Produkte zu verwenden und zu vertreiben, geht die Fairtrade–Erfolgsgeschichte nun weiter. Auch die anderen Läden in der Espantorstraße freuen sich über den Weltladen, sagt Magenreuter, da er gut an diesen Standort passe.