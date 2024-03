Lange sah es im vergangenen Jahr so aus, als würde sich kein neuer Vorstand für die Offene Behindertenarbeit (OBA) in Isny finden. Dann hatte der scheidende Vorsitzende Otto Ziegler doch noch Erfolg. Nachfolger Stefan Rimmele hat im Oktober die Verantwortung für die OBA übernommen - und viel vor. Im April soll ein großes Hilfsprojekt von Isny aus starten.

„Kriege ich das alles zusammen?“ So lautete die zentrale Frage, die sich Stefan Rimmele stellte, als er im vergangenen Jahr gefragt wurde, ob er den OBA-Vorsitz in Isny übernehmen wolle. Würde er, der Vollzeit arbeitet und zu 100 Prozent schwerbehindert ist, dieser Aufgabe gerecht werden? Würde sein Zeitmanagement mit diesen drei großen Baustellen funktionieren? Leicht fiel ihm die Antwort nicht. Schließlich sagte er aber doch zu. Er sei fast „ein bisschen genötigt“ worden, sagt Rimmele mit einem Augenzwinkern. Otto Ziegler habe das „geschickt eingefädelt“. Mehrfach habe er ihn in der entscheidenden Phase besucht, dann sogar zu einem Vortrag in Isny im Rahmen der Inklusionstage animiert.

Dass Ziegler mit Nachdruck nach einem neuen Vorsitzenden suchte, war nur allzu verständlich. Schließlich ging es zum den Verein, den er vor fast 30 Jahren gegründet und danach durchgehend von der Spitze weg geführt hatte. Lange sah es danach aus, als würde sich niemand finden und die Geschichte der OBA enden. Dann aber sagte Rimmele zu. Er habe in dieser Zeit auch eine Anfrage eine vergleichbaren Vereins aus Kempten vorliegen gehabt, sich dann aber für Isny entschieden. Dort kennt er sich bestens aus.

„Rollende Hoffnung“

Der nach einem schweren Unfall im Jugendalter schon lange im Rollstuhl sitzende Stefan Rimmele ist innerhalb der OBA wahrlich kein Unbekannter. 27 Jahre lang ist er schon Mitglied, die Strukturen und die Herausforderungen kennt er deshalb ganz genau. Das war von Beginn an ein Vorteil. Und auch, dass er Ziegler noch in beratender Tätigkeit im Hintergrund wusste. Ebenso Frank Höfle, der den Verein in einer Übergangsphase kommissarisch geführt hatte. Inzwischen komme er gut alleine zurecht, sagt Rimmele. Höfle unterstütze ihn noch, wenn er ein Fahrzeug für einen Ausflug brauche oder ein kleines Catering für eine Veranstaltung.

Nach der Eingewöhnungsphase stand die Planung für das erste Kalenderjahr der OBA unter neuer Leitung an. Ausflüge wurden geplant, eine Lesung, der Cafétreff - gewohnte Abläufe. Doch das war nur der Auftakt. „Wir sind gerade vor der größten Herausforderung, die es für die OBA je gab“, sagt Rimmele über ein Hilfsprojekt, das er ab April von Isny aus steuern und organisieren will. Es heißt „Rollende Hoffnung“.

In Kooperation mit dem Konvoi der Hoffnung aus Karlsruhe, dem Rehateam Drescher und Lung aus Kempten - dort arbeitet Rimmele - und vier befreundeten Sanitätshäusern sollen Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen und Toilettenstühle gesammelt werden, die in Deutschland nicht mehr benutzt werden dürfen. Diese sollen bis Juli in Kempten gesammelt, hergerichtet und im August verschifft werden. Das Ziel: Thailand. Dort erwartet das Zentrum für Glück und Gesundheit in Phuket die Hilfslieferung aus Deutschland, um sie an arme Menschen mit Körperbehinderung zu verteilen. Schirmherr des Projekts wird der CSU-Abgeordnete Joachim Konrad.

Inklusionstag auf dem Marktplatz

Die Idee dazu kam Rimmele vor fünf Jahren in seinem ersten Thailandurlaub. Dort sei er mit seinem Rollstuhl mit perfektem europäischem Standard zum Strand gefahren und habe körperbehinderte Menschen gesehen, „die unterirdisch mit Hilfsmitteln versorgt waren“. In ihm traf das einen Punkt. Er wollte möglichst sofort handeln. Im Februar 2020 war Rimmele wieder in Thailand, um Vorbereitungen zu treffen. Dann kam die Coronapandemie und brachte alles zum Erliegen. 2022 und 2023 war Rimmele wieder in Asien und entwickelte sein Projekt weiter. Inzwischen steht der Rahmen. Und Isny, genauer gesagt die Offene Behindertenarbeit, soll einen Beitrag leisten.

„Die OBA macht das zu ihrem Jubiläumsprojekt“, sagt Stefan Rimmele und denkt dabei an den 30. Geburtstag, den der Verein in diesem Jahr feiert. Neben diesem großen Vorhaben gibt es im Mai einen Halbtagesausflug für die Mitglieder und eine Lesung, zudem die Inklusionstage des Landkreises. Für Juni ist zudem ein Inklusionstag auf dem Marktplatz geplant. Die Offene Behindertenarbeit Isny hat also viel vor - und das ist ganz im Sinne ihres neuen Vorsitzenden.