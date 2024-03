Neuer kaufmännischer Leiter der Rehaklinik Überruh

Die Rehaklinik Überruh in Isny bekommt einen neuen kaufmännischen Leiter: Wie die Klinik in einer Pressemitteilung bekannt gab, übernimmt Martin Schömig den Posten zum 1. April. Gemeinsam mit der medizinischen Leitung soll Schömig die Duale Klinikleitung bilden und die kaufmännischen Geschicke der Klinik aus dem Verbund der Rehazentren Baden-Württemberg verantworten.

Bis zu seinem Wechsel ist der gebürtige Würzburger als Interimsmanager und Berater für die Hospital Management Group in Schleswig tätig. Er bringe langjährige Expertise in der Führung, Weiterentwicklung und konzeptionellen Ausrichtung von Gesundheitseinrichtungen mit. Martin Schömig übernimmt den Posten in Isny von Dagmar Czerwinka, die seit Frühjahr 2023 kommissarisch verantwortlich war.

Schömig wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Gemeinsam werden wir Bewährtes fortführen und die vorhandenen Potenziale nutzen, um uns erfolgreich weiterzuentwickeln. Vor allem gilt es, das individuelle Profil der Rehaklinik Überruh weiter zu schärfen, innovative Ideen zu entwickeln und diese in die Umsetzung zu bringen. Dabei wird eines stets im Fokus stehen: Das Wohl der Menschen, die uns ihre Gesundheit anvertrauen.“