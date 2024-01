Neue Trends und Altbewährtes

Das Isnyer VHS-Programm für das erste Halbjahr 2024 ist fertig und wie üblich online und in gedruckter Form erhältlich. Semesterstart ist am 19. Februar. Laut Ankündigung bietet das Programmheft 1/2024 das gewohnt umfangreiche und vielfältige Angebot, das die klassischen und bewährten Themenbereiche einer Volkshochschule bedient. Des Weiteren werden gesellschaftlich relevante Themen und neue Trends gebührend berücksichtigt - sowohl online als in Präsenz.

Im neuen Programm wurde das Berufsbildungsangebot, etwa Office für Einsteiger, ausgebaut, da hierfür ein neuer Dozent gewonnen werden konnte. Der Digitale Dienstag sorgt durch die Kooperation mit dem Digitalverbund vhs Burgenlandkreis für Kurse etwas abseits des Gewöhnlichen: Da gibt es online „Improvisiertes Theater“ oder „KI in Freizeit und Alltag“. Wer hätte gedacht, dass man Schokoskulpturen aus dem 3D-Drucker haben kann? Bei „Schokolade trifft Hightech“ erfährt man, wie das geht.

„Der Mensch ist wieder kreativ“, sagt Gudrun Albrecht vom Leitungsteam. Deshalb ist auch das Kreativangebot wieder umfangreicher geworden - mit Kursen wie „Upcycling Garten-Dekoschilder“ oder „Art- und Junk-Journals“. „Ganz wichtig sind unsere verschiedenen FF-Kartenkurse zur Elternbildung“, betont Heike Hengge vom Leitungsteam. Ob beispielsweise „Buntes Pausenbrot“, „Vaterrolle“ oder Hatespeech: Eltern finden hier sicher das Passende.

Stammgäste aus der ganzen Region gibt es bei den beliebten VHS-Exkursionen. Diesmal führen Gudrun Albrecht und Rudi Daumann „von der Argen zur Donau“. Wer bisher nicht wusste, was „Alb-Leisa“ sind, erfährt es dabei. Die Besichtigung einer Rokoko-Schönheit gehört ebenfalls zur Tour.

Tagesaktuelle Informationen gibt es auf der Homepage www.vhs-isny.de. Dort kann man sich informieren und anmelden und informieren.