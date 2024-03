Neue Kurse an der Volkshochschule Isny

An der Volkshochschule Isny beginnen in den nächsten Tagen drei sehr unterschiedliche Kurse, zu denen noch Anmeldungen möglich sind. Ab Dienstag, 9. April, können alle, die Englisch am Arbeitsplatz oder auf Reisen brauchen, in einem Kompaktkurs in zwölf Einheiten ihre Kenntnisse mit Brigitte Elbe auffrischen. An zwei Kursabenden pro Woche findet man in kurzer Zeit zu einem flüssigen und entspannten Umgang mit der Fremdsprache.

Online-Angebote sind fester Bestandteil im Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. Kinder werden mit Algorithmen und Big Data analysiert und gesteuert. Christian Schmidt wird im Rahmen des Vortrags am Dienstag, 9. April, diese Zusammenhänge sowie die damit verbundenen Risiken darstellen.

Um das Kennenlernen von Windows 11 geht es ab Mittwoch, 10. April, in einem Kompaktkurs mit Matthias Heine. Der Kurs ist für Einsteiger und Fortgeschrittene konzipiert und ist eine Kombination aus Grund- und Aufbaukurs.

