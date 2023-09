Ulrike Schädler ist die neue Karrierebegleiterin an der Verbundschule am Rotmoos Isny. Sie folgt auf Katharina Zapf. „Wir sind alle sehr froh, dass diese Stelle so schnell wieder besetzt werden konnte“, wird Matthias Hellmann, Geschäftsführer des Vereins Kinder– und Jugendarbeit Isny, in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Projekt Brückenbau sei eine wichtige Aufgabe und es sei deshalb sehr erfreulich, dass dieses Angebot für Schüler und Schülerinnen der Verbundschule nahtlos weitergehen kann. „Gerade in diesen Nach–Coronazeiten ist es enorm wichtig, Schüler zu begleiten und zu beraten.“

Ulrike Schädler hat seit einiger Zeit als Schulbegleitung und in der Sprachförderung in der Verbundschule gearbeitet und ist dort dadurch bekannt und anerkannt. Sie habe sich auf Empfehlung für die Stelle beworben. „Brückenbau ist für mich ein tolles Bild. Wir wollen Brücken bauen, damit die Jugendlichen drüben, im Beruf gut ankommen“, sagt Schädler.

Hellmann ist sehr dankbar, dass die Agentur für Arbeit und die Stadt Isny die Stelle zu großen Teilen finanziell tragen. Auch die Elternschaft trägt zur Finanzierung über den Förderverein der Verbundschule bei und natürlich der Verein Kinder– und Jugendarbeit Isny.

Das Projekt Rückenwind des Kulturministeriums, mit dem die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche gemildert werden sollen, ist ebenfalls bei der Förderung dabei.

Die Ausbildungsbörse und die Nacht der Ausbildung sind erste Gelegenheiten für Eltern und Jugendliche, Ulrike Schädler kennenzulernen. Aber natürlich stellt sie sich auch bei Elternabenden vor.

Ulrike Schädler