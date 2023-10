Etwas mehr als vier Monate nach der Messerattacke im Isnyer Kurpark steht fest, wann sich der Tatverdächtige vor Gericht verantworten muss. Wie der Pressesprecher des Landgerichts Ravensburg mitteilte, ist der Verhandlungsbeginn für Dienstag, 14. November, vorgesehen. Der Prozess vor der Jugendkammer wird, da der Angeklagte minderjährig ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Mit einem Urteil ist Ende November zu rechnen.

Den 31. Mai dieses Jahres werden viele Isnyer nicht vergessen haben. Gegen Abend kreiste ein Polizeihubschrauber über der Stadt und signalisierte den Einwohnern, dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Gesucht wurde ein 16-jähriger Tunesier, der sich auf der Flucht befand. Zuvor war am Kneippbad nahe der Stadtmauer im Kurpark ein Mann niedergestochen worden. Nur wenige Meter entfernt, auf der gegenüberliegenden Seite des Bremerweihers stimmten sich viele Besucher gerade auf das bald beginnenden Sommerabendkonzert ein. Mit der Vorfreude war es allerdings vorbei, als ein Rettungshubschrauber am Busbahnhof landete, um den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus zu fliegen.

Sieben Verhandlungstermine angesetzt

Wenige Tage später wurde der mutmaßliche Täter gefasst. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Daran habe sich bisher nichts geändert, erklärte Daniel Scholze, Vorsitzender Richter und Pressesprecher des Landgerichts, jetzt der „Schwäbischen Zeitung“. Am Dienstag, 14. November, soll nun der Prozess beginnen. Wie Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster von der Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilte, sind sieben Verhandlungstermine angesetzt. Das bestätigt Scholze, der weiter erklärte, dass der letzten Termin für den 30. November vorgesehen ist ‐ dort könnte also ein Urteil fallen.

Anklage in vier Fällen

Die Verhandlung werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil der Angeklagte minderjährig ist. Vorgeworfen wird ihm laut Angster „versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier tateinheitlichen Fällen“. Neben der Messerattacke zählen dazu auch Angriffe mit einem Pfefferspray auf drei weitere Personen. Bevor es zu diesen Vorfällen kam, war es zwischen zwei Gruppen am Kneippbad zum Streit gekommen.

Über den Prozessverlauf, kündigte der Pressesprecher des Landgerichts an, werde zunächst nichts der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Sehr wohl aber werde das Landgericht Ravensburg über das Urteil informieren.