Nach Herzenslust auf der Buchausstellung in Isny stöbern

Isny / Lesedauer: 2 min

Diemut Mayer mit dem Buch „Echtzeitalter“ des Preisträgers des Deutschen Buchhandels, Tonio Schachinger, in der Buchausstellung im Kurhaus am Park. Foto: (Foto: Jeanette Löschberger )

Die Buchausstellung im Kurhaus am Park in Isny ist ein Klassiker. In diesem Jahr findet sie schon zum 33. Mal statt.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 16:00 Von: Jeanette Löschberger